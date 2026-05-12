Falha de goleiro da Seleção deixa Cristiano Ronaldo desolado; veja reação

Al-Nassr e Al-Hilal empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (12), pela 32ª rodada do Campeonato Saudita, no Awwal Park, em Riade (SAU). O time de Cristiano Ronaldo vencia o jogo até o minuto final, resultado esse que daria o título ao Nassr. Porém, no último ataque do time visitante, o goleiro Bento falhou e a festa foi adiada.

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No primeiro tempo, o zagueiro Mohamed Simakan aproveitou bate-rebate na área e abriu o placar para o Al-Nassr. Ainda com chances de título, o Al-Hilal se atirou ao ataque e, teve um lateral no último lance do jogo. No famoso "latereio" cobrado por Ali Lajami, Bento foi fazer a defesa, mas se atrapalhou com o zagueiro Iñigo Martínez e espalmou a bola para dentro do gol. Veja o lance:

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Logo após o gol, as câmeras foram em Cristiano Ronaldo, que ficou desolado com o lance. Caso o Al-Nassr tivesse vencido, o Robozão venceria seu primeiro título pelo clube saudita. Porém, o time de Riade ainda depende de si para ser campeão, já que precisa apenas de um empate na próxima rodada para ser campeão.

Cristiano Ronaldo lamenta gol sofrido pelo Al-Nassr após falha de Bento, da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/GOAT)

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