Ex-Palmeiras e Cruzeiro se destaca e vira artilheiro na Coreia
Brasileiro marcou na última partida pelo Anyang
O atacante Airton voltou a marcar pelo Anyang no empate por 1 a 1 com o Jeonbuk Hyundai Motors, no último domingo, pela K-League 1. O brasileiro aproveitou sobra dentro da pequena área para abrir o placar da partida e chegou ao quarto gol na competição.
Com o tento, Airton se isolou como artilheiro da equipe na temporada. Matheus Oliveira e Un Kim aparecem atrás, ambos com dois gols marcados.
Após a partida, o ex-jogador de Palmeiras e Cruzeiro comentou o momento individual e destacou o equilíbrio da liga sul-coreana.
— Feliz. Marcar é sempre bom, ainda mais nesses jogos. Eu estava bem posicionado e pude aproveitar a oportunidade para marcar — afirmou.
O atacante também falou sobre a sequência da temporada e a competitividade da K-League.
— O calendário é difícil. O Jeonbuk, por exemplo, é um grande time. O nível de competitividade é muito alto, todos os jogos exigem muito da gente. Temos que seguir trabalhando para evoluir coletivamente e brigar na parte de cima da tabela — completou.
Antes do gol diante do Jeonbuk, Airton já havia balançado as redes contra Gwangju, Ulsan e Seoul.
Próximos jogos do Anyang
O Anyang volta a campo nesta quarta-feira (13), às 7h30 (de Brasília), contra o Gimcheon Sangmu, pela K-League 1. No fim de semana, a equipe encara o Jeju United pela sequência da competição.
