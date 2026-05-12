Ex-Palmeiras e Cruzeiro se destaca e vira artilheiro na Coreia

Brasileiro marcou na última partida pelo Anyang

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
17:21
Airton atacante do Anyang
Airton atuando pelo Anyang (Foto: Divulgação/Anyang)
O atacante Airton voltou a marcar pelo Anyang no empate por 1 a 1 com o Jeonbuk Hyundai Motors, no último domingo, pela K-League 1. O brasileiro aproveitou sobra dentro da pequena área para abrir o placar da partida e chegou ao quarto gol na competição.

Com o tento, Airton se isolou como artilheiro da equipe na temporada. Matheus Oliveira e Un Kim aparecem atrás, ambos com dois gols marcados.

Após a partida, o ex-jogador de Palmeiras e Cruzeiro comentou o momento individual e destacou o equilíbrio da liga sul-coreana.

— Feliz. Marcar é sempre bom, ainda mais nesses jogos. Eu estava bem posicionado e pude aproveitar a oportunidade para marcar — afirmou.

O atacante também falou sobre a sequência da temporada e a competitividade da K-League.

— O calendário é difícil. O Jeonbuk, por exemplo, é um grande time. O nível de competitividade é muito alto, todos os jogos exigem muito da gente. Temos que seguir trabalhando para evoluir coletivamente e brigar na parte de cima da tabela — completou.

Antes do gol diante do Jeonbuk, Airton já havia balançado as redes contra Gwangju, Ulsan e Seoul.

Airton em ação pelo Anyang (Foto: Divulgação/Anyang)

Próximos jogos do Anyang

O Anyang volta a campo nesta quarta-feira (13), às 7h30 (de Brasília), contra o Gimcheon Sangmu, pela K-League 1. No fim de semana, a equipe encara o Jeju United pela sequência da competição.

