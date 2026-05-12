Barcelona se defende de acusações do presidente do Real Madrid; veja

O departamento jurídico do Barcelona iniciou uma análise detalhada das declarações feitas nesta terça-feira pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Durante uma longa entrevista coletiva, o mandatário madrilenho fez duras referências ao "Caso Negreira" e questionou a integridade das competições nacionais espanholas nas últimas décadas, o que motivou uma resposta institucional imediata do clube catalão.

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Durante a coletiva de imprensa, Florentino Pérez afirmou que o Barcelona realizou pagamentos a responsáveis pela arbitragem ao longo de 20 anos, classificando o cenário como "o maior escândalo da história do futebol".

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O presidente do Real Madrid argumentou que essas ações impactaram diretamente o desempenho esportivo da sua equipe. Ele declarou que, embora o clube merengue tenha vencido sete campeonatos espanhóis nos últimos 14 anos, o número poderia ter chegado a 14 títulos se não fosse o que ele descreveu como uma "corrupção sistêmica", ao afirmar que as demais taças foram "roubadas".

Para agravar a situação, o dirigente anunciou que o Real Madrid está preparando um dossiê de 500 páginas detalhando fatos objetivos, que será enviado à Uefa para solicitar uma intervenção formal e possíveis sanções esportivas contra o Barcelona.

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Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez em coletiva (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Comunicado do Barcelona

Em resposta às acusações, a diretoria do Barcelona confirmou que não deixará as falas de Pérez passarem em branco e que sua equipe legal já está estudando o caso para definir as ações cabíveis nos tribunais ou nas instâncias esportivas. Confira a nota oficial divulgada pelo clube catalão na íntegra:

"Em relação à entrevista coletiva convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que o nosso departamento jurídico está analisando cuidadosamente as suas declarações e acusações. Neste momento, estas estão sendo analisadas e estamos avaliando os próximos passos a seguir. Quando for considerado oportuno, informaremos devidamente sobre os posicionamentos e as decisões que forem adotadas."

Joan Laporta foi reeleito presidente do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Relação entre os clubes

O episódio adiciona mais tensão à crise diplomática entre os dois gigantes do futebol espanhol. As relações institucionais entre Barcelona e Real Madrid encontram-se rompidas desde que a equipe madrilenha se apresentou à Justiça comum como assistente de acusação no processo que investiga o "Caso Negreira".

Recentemente, a Justiça espanhola rejeitou um pedido do Real Madrid para acessar auditorias e relatórios internos de gestão do Barcelona, referentes ao período de 2003 a 2021. A juíza responsável pelo caso acatou o argumento da defesa catalã de que o acesso a essa documentação exporia estratégias internas e sigilosas de gestão ao seu maior rival esportivo, ressaltando que os arquivos solicitados continham informações alheias ao escopo da investigação atual sobre a arbitragem.

Jogadores de Barcelona e Real Madrid trocaram empurrões (Foto: Josep LAGO / AFP)

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