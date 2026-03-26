Copa do Mundo

República Tcheca supera Irlanda nos pênaltis e segue na briga por vaga na Copa do Mundo

Nos pênaltis, seleção tcheca vence duelo equilibrado e avança de fase

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 26/03/2026
19:55
República Tcheca eliminou a Irlanda (Foto: Foto por Milan Kammermayer / AFP)
República Tcheca eliminou a Irlanda (Foto: Foto por Milan Kammermayer / AFP)
A República Tcheca venceu a Irlanda nos pênaltis por 4 a 3, após empate em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, e avançou para a fase decisiva das Eliminatórias Europeias em busca de uma vaga na Copa do Mundo. A partida foi disputada na Fortuna Arena, em Praga, na República Tcheca.

Relacionadas

Com o resultado, a seleção tcheca vai enfrentar a Dinamarca, que venceu a Macedônia por 4 a 0.

A Irlanda vinha de uma boa sequência de resultados e era tratada como uma das favoritas. Em novembro do ano passado, a equipe venceu Portugal por 2 a 0, com dois gols de Troy Parrott, em partida que também teve a expulsão de Cristiano Ronaldo.

O JOGO:

A República Tcheca começou a oferecer mais perigo e levou sustos à defesa adversária em sequência de jogadas pelo alto. Após cobrança de escanteio, Jayson Molumby teve a primeira oportunidade clara, finalizando com o pé esquerdo de fora da área, mas sem sucesso.

Na sequência do lance, Nathan Collins arriscou finalização com o pé direito de fora da área após assistência de Troy Parrott e acertou a trave. No escanteio seguinte, o próprio Collins voltou a levar perigo ao subir de cabeça muito perto do gol, mas a tentativa acabou para fora.

(Foto: Foto por Milan Kammermayer / AFP)
(Foto: Foto por Milan Kammermayer / AFP)

O primeiro gol da Irlanda saiu aos 19 minutos, quando Troy Parrott converteu cobrança de pênalti e abriu o placar. Pouco depois, em lance de escanteio, o goleiro Matej Kovár acabou marcando contra e ampliou a vantagem.

A República Tcheca voltou para o jogo ainda na primeira etapa, também em cobrança de pênalti. Patrik Schick bateu com categoria de perna esquerda e diminuiu a diferença no marcador.

A República Tcheca chegou ao empate aos 40 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Krejcí subiu mais alto que a defesa adversária e desviou de cabeça dentro da área para balançar a rede e igualar o placar.

Nas cobranças de pênaltis, Azaz e Browne desperdiçaram pela Irlanda, enquanto Chytil foi o único a errar pela República Tcheca. Com isso, a seleção tcheca venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação.

