Itália vence Irlanda do Norte e se aproxima da Copa do Mundo
Azzurra enfrenta a Bósnia na próxima fase
A Itália venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0 e avançou de fase na repescagem europeia para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (26). No segundo tempo, Sandro Tonali e Moise Kean foram os responsáveis pelo triunfo da equipe de Gattuso.
Como foi o jogo entre Itália x Irlanda do Norte?
No primeiro tempo, a Itália dominou a Irlanda do Norte em volume, mas não conseguiu criar grandes chances claras. Logo no início, Calafiori aproveitou uma cobrança de falta na área e cabeceou com perigo, mas a bola saiu ao lado do gol. Na sequência, Dimarco aproveitou uma bola na área e bateu cruzado para grande defesa de Charles na melhor chance da equipe de Gattuso na partida. Na reta final, Kean e Bastoni também tiveram chances, mas finalizaram pela linha de fundo.
No segundo tempo, a Itália teve uma grande oportunidade de abrir o placar após um recuo errado da defesa da Irlanda do Norte em que Retegui avançou livre de marcação. No entanto, o centroavante adiantou demais a bola e fez falta no goleiro Charles sem nem ter chance de chutar no gol. Na sequência, Kean foi acionado pelo lado direito da área e bateu cruzado para grande defesa do arqueiro adversário. E aos 10 minutos, Tonali aproveitou uma rebatida da da zaga após cruzamento na área e chutou de primeira para estufar as redes.
Aos 20 minutos, Kean foi lançado em profundidade no ataque, entrou na área e finalizou cruzado mais uma vez, mas partou em nova defesa de Charles. Em cobrança de escanteio, Gatti recebeu uma bola na primeira trave e cabeceou para o gol, mas o zagueiro Hume tirou em cima da linha e impediu que a Itália ampliasse o placar. E aos 34 minutos, Tonali lançou Kean na área, o atacante limpou a marcação e bateu de canhota para ampliar o placar e aproximar a Itália da Copa do Mundo.
Com a vitória sobre a Irlanda do Norte, a Itália enfrenta a Bósnia, que eliminou o País de Gales, em busca de uma vaga na Copa do Mundo, na terça-feira (31). Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida irá para a prorrogação e pênaltis caso a igualdade se mantenha nos 30 minutos extras.
