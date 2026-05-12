Onde Assistir

Alavés x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

As equipes se enfrentam pelo Campeonato Espanhol (Foto: Arte/Lance!)

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
16:28
Alavés e Barcelona se enfrentam pelo Campeonato Espanhol (Foto: Arte/Lance!)
Alavés e Barcelona se enfrentam pelo Campeonato Espanhol (Foto: Arte/Lance!)
O Alavés recebe o Barcelona nesta quarta-feira (13), às 16h30 (de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, em Vitória, pela 36ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ Premium.

Ficha do jogo

ALA
FCB
Campeonato
La Liga 2025/2026
Data e Hora
13/05/2026, 16:30
Local
Estadio de Mendizorroza - Vitoria-Gasteiz
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Barcelona entra em campo já campeão espanhol de forma antecipada e vivendo clima de festa após a conquista do título. No último fim de semana, a equipe comandada por Hansi Flick venceu o Real Madrid por 2 a 0 no clássico e confirmou oficialmente mais uma taça de LALIGA.

Com o objetivo já alcançado, o Barça utiliza as rodadas finais para manter o ritmo e celebrar a grande campanha feita ao longo da temporada. Mesmo assim, a tendência é de uma equipe competitiva em campo diante do Alavés.

Do outro lado, o Alavés vive situação completamente diferente. A equipe abre a zona de rebaixamento com 37 pontos e precisa desesperadamente da vitória para seguir sonhando com a permanência na elite do futebol espanhol.

Jogando em casa, o time aposta na pressão da torcida e na necessidade do resultado para tentar surpreender o campeão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Alavés
Sivera; Pérez, Otto, Tenaglia e Parada; Ibáñez, Blanco, Suárez e Rebbach; Díaz e Diabaté.

🔴🔵 Barcelona
Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Eric García, Pedri, Gavi, Fermín López e Rashford; Lewandowski.

As equipes se enfrentam pelo Campeonato Espanhol (Foto: Arte/Lance!)

