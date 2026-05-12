Alavés x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga
O Alavés recebe o Barcelona nesta quarta-feira (13), às 16h30 (de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, em Vitória, pela 36ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ Premium.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Barcelona entra em campo já campeão espanhol de forma antecipada e vivendo clima de festa após a conquista do título. No último fim de semana, a equipe comandada por Hansi Flick venceu o Real Madrid por 2 a 0 no clássico e confirmou oficialmente mais uma taça de LALIGA.
Com o objetivo já alcançado, o Barça utiliza as rodadas finais para manter o ritmo e celebrar a grande campanha feita ao longo da temporada. Mesmo assim, a tendência é de uma equipe competitiva em campo diante do Alavés.
Do outro lado, o Alavés vive situação completamente diferente. A equipe abre a zona de rebaixamento com 37 pontos e precisa desesperadamente da vitória para seguir sonhando com a permanência na elite do futebol espanhol.
Jogando em casa, o time aposta na pressão da torcida e na necessidade do resultado para tentar surpreender o campeão.
Tudo sobre Alavés x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Alavés 🆚 Barcelona
36ª rodada – LALIGA
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitória.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Alavés
Sivera; Pérez, Otto, Tenaglia e Parada; Ibáñez, Blanco, Suárez e Rebbach; Díaz e Diabaté.
🔴🔵 Barcelona
Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Eric García, Pedri, Gavi, Fermín López e Rashford; Lewandowski.
