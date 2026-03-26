Suécia elimina Ucrânia com brilho de Gyökeres e avança rumo à vaga na Copa
Atacante do Arsenal marcou três vezes, incluindo um de pênati; Ponomarenko descontou
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A Suécia derrotou a Ucrânia por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (26), em Valência, e avançou na briga por uma vaga na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Os três gols dos visitantes foram marcados pelo atacante Viktor Gyökeres, do Arsenal.
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Logo aos cinco minutos de jogo, Gyökeres recebeu bom passe dentro da área e finalizou para o fundo das redes, abrindo o placar para os visitantes. Os outros dois gols do atacante foram marcados na etapa final.
Ponomarenko saiu do banco de reservas e, aos 44 minutos do segundo tempo, diminuiu a desvantagem da Ucrânia, que se despede das chances de disputar o Mundial em junho. A equipe comandada por Sergiy Rebrov ainda tentou uma pressão final, mas sem sucesso.
Agora, a Suécia encara a Polônia, que eliminou a Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho, após vitória por 2 a 1. O vencedor do duelo, que acontece na próxima terça-feira (31), às 15h45 (de Brasília), estará classificado à Copa do Mundo.
Datas da Copa do Mundo 2026:
- Abertura: 11 de junho (Cidade do México)
- Fase de Grupos: 11 a 27 de junho
- 16 avos de final (Rodada de 32): 28 de junho a 3 de julho
- Oitavas de final: 4 a 7 de julho
- Quartas de final: 9 a 11 de julho
- Semifinais: 14 e 15 de julho
- Terceiro lugar: 18 de julho (Miami)
- Final: 19 de julho (Nova York/Nova Jersey)
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