EUA x Alemanha: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Equipes fazem o último amistoso antes da Copa do Mundo; partida será no estádio Soldier Field, em Chicago
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Estados Unidos e Alemanha se enfrentam neste sábado (5) no último jogo das equipes antes da estreia na Copa do Mundo. Esse será o segundo amistoso das equipes antes do Mundial e ambas chegam ao confronto deste fim de semana com vitórias. Enquanto os norte-americanos fizeram um bom jogo e venceram o Senegal por 3 a 2, os alemães vêm de goleada diante da Finlândia por 4 a 1. A bola rola no estádio Soldier Field, em Chicago, às 15h30 (horário de Brasília).
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Os donos da casa se preparam para seu segundo Mundial como mandantes e, sob o comando do argentino Mauricio Pochettino, fazem os últimos ajustes antes do duelo contra o Paraguai, na sexta (12). Os EUA estão no Grupo D da Copa e, na sequência, enfrentam Austrália e Turquia. O país sonha com a possibilidade de fazer uma campanha melhor do que em 1994, quando caíram nas oitavas de final para o Brasil.
Já a tetracampeã, treinada por Julian Nagelsmann quer o pentacampeonato e está em uma chave considerada tranquila, com Curaçao, primeiro adversário no domingo (14), Equador e Costa do Marfim. Após eliminações frustrantes nas fases de grupo de 2018 e 2022, a seleção quer voltar a ter protagonismo no torneio.
As duas equipes tendem a repetir boa parte das escalações dos últimos amistosos, mas devem fazer muitas trocas ao longo dos 90 minutos já que as regras do amistoso permitem mais substituições. É a última oportunidade dos técnicos avaliarem campo as estratégias para estrear na Copa. No caso dos EUA, mais uma chance do elenco se apresentar para a torcida, que deve lotar a arena com capacidade para pouco mais de 60 mil pessoas.
As grandes baixas do duelo estão no lado alemão, já que o goleiro Neuer, que havia se aposentado da seleção e agora retorna para seu último Mundial aos 40 anos, não deve atuar, assim como aconteceu na goleada para a Finlândia. Oliver Baumann seguirá como dono da meta. De última hora, Lennart Karl, atacante de 18 anos do Bayern de Munique, sofreu uma lesão no treino de sexta-feira e está fora do confronto, com risco de perder a Copa do Mundo.
Por outro lado, Kai Havertz, atacante do Arsenal, deve estar entre os relacionados e pode ganhar minutos. O jogador ficou de fora do último confronto após disputar a final da Champions League com o Arsenal dias antes. Julian Nagelsmann optou por dar descanso ao jogador, que marcou gol na decisão e ficou com o vice-campeonato contra o PSG. Ele pode ser uma alternativa com a lesão de Karl, mas deve iniciar no banco de reservas.
Tudo sobre EUA x Alemanha (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
ESTADOS UNIDOS X ALEMANHA
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 15h30(de Brasília)
📍 Local: Estádio Soldier Field, em Chicago (EUA)
👁️ Onde assistir: ESPN (plano premium do Disney+)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ESTADOS UNIDOS (Técnico: Mauricio Pochettino)
Matt Turner; Tim Ream, Alex Freeman e Mark McKenzie; Sergino Dest, Tyler Adams, Antonee Robinson e Sebastian Berhalter; Christian Pulisc, Giovanni Reyna e Ricardo Pepi.
ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)
Baumann; Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Brown; Nmecha, Pavlovic, Wirtz, Musiala e Karl (Leweling ou Havertz); Undav.
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