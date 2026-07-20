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Rashford vive indefinição no Manchester United após empréstimo ao Barcelona

Atacante retorna de férias nas próximas semanas e ainda não sabe se permanecerá no United

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 16:52
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Marcus Rashford é a nova contratação do Barcelona
Marcus Rashford é a nova contratação do Barcelona (Foto: Reprodução)

Aos 28 anos, Marcus Rashford chega a um dos momentos mais importantes da carreira. Após uma temporada de empréstimo ao Barcelona, na qual conquistou o título de La Liga, e a participação com a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, o atacante se prepara para definir o próximo passo de sua trajetória. Com contrato até 2028, ele retornará ao Manchester United, mas o futuro no clube segue indefinido.

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    Depois da vitória da Inglaterra sobre a França na disputa pelo terceiro lugar do Mundial, Rashford publicou uma mensagem nas redes sociais em tom de reflexão. O atacante afirmou que decepções fazem parte do futebol, agradeceu o apoio recebido e disse que aproveitará o período de descanso para voltar uma versão melhor de si.

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    Barcelona abriu mão da contratação em definitivo

    Embora tenha conquistado o Campeonato Espanhol durante o período em que defendeu o Barcelona, o clube catalão não exerceu a opção de compra prevista no contrato de empréstimo, avaliada em 26 milhões de libras. O prazo expirou em meados de junho.

    Além disso, uma cláusula que permitia a outros clubes contratar Rashford por 40 milhões de libras também perdeu a validade no início de julho sem ser acionada. Pessoas próximas ao jogador consideravam improvável que outra equipe aceitasse pagar um valor superior ao que o Barcelona desembolsaria pela contratação definitiva.

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    Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper (Foto: Divulgação/Barcelona)
    Rashford em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

    Retorno ao Manchester United é o cenário mais provável

    Com o fim da participação inglesa na Copa do Mundo, Rashford terá direito a três semanas de férias. Caso sua situação não mude até lá, ele voltará ao Manchester United justamente no início da pré-temporada, que inclui um período de treinamentos na Irlanda e um amistoso contra o Leeds.

    Segundo a BBC Sport, pessoas próximas ao atacante indicam que ele está tranquilo com a possibilidade de retornar aos treinamentos do clube. O cenário também é diferente daquele vivido anteriormente, quando Rashford teve uma relação conturbada com o então técnico Ruben Amorim, situação que culminou em seu empréstimo ao Barcelona.

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    Agora, a equipe é comandada por Michael Carrick, ex-companheiro e antigo treinador de Rashford. De acordo com a BBC, os dois mantêm uma boa relação, embora o treinador ainda não tenha comentado publicamente qual será o papel do atacante na equipe.

    Mercado restrito aumenta chances de permanência

    Apesar das especulações sobre uma possível transferência, o mercado para Rashford é considerado limitado. O atacante tem contrato com o Manchester United até 2028 e recebe um dos maiores salários do elenco, fator que restringe o número de clubes capazes de assumir a negociação.

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    Ao mesmo tempo, o United mantém a posição de não renegociar uma venda ao Barcelona por valores inferiores aos inicialmente previstos nem considerar um novo empréstimo. Já o clube catalão contratou Anthony Gordon e está próximo de acertar a chegada de Karim Adeyemi, o que também levanta dúvidas sobre um eventual interesse em retomar as conversas por Rashford.

    Diante desse cenário, a avaliação da BBC Sport é que a permanência de Rashford no Manchester United aparece, neste momento, como a possibilidade mais provável até o fechamento da janela de transferências. Ainda assim, o futuro do atacante permanece em aberto e deverá ser definido nas próximas semanas.

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    Declan Rice abraça Rashford na comemoração do primeiro gol da Inglaterra contra a França
    Declan Rice abraça Rashford na comemoração do primeiro gol da Inglaterra contra a França (Foto: Chadan Khanna/AFP)

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