Itália abre conversas com Guardiola para assumir a seleção, diz jornal
Federação apresentou projeto ao espanhol em reunião realizada em Barcelona
Pep Guardiola é a bola da vez da Itália para assumir o comando da seleção após a saída de Gattuso. Segundo o jornal italiano Sky Sports, a Federação Italiana iniciou as conversas para apresentar o projeto do novo ciclo para o técnico espanhol.
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Os dirigentes da Federação viajaram até Barcelona para apresentar o projeto ao treinador espanhol. Na reunião com Guardiola também participaram os ex-jogadores Paolo Maldini (diretor técnico) e Leonardo (assessor de Maldini), que integram a força-tarefa da Federação Italiana para convencer o ex-técnico do Manchester City a assumir o comando da seleção.
Ídolo do Milan e da Azzurra, o ex-zagueiro Maldini e o tetracampeão mundial com o Brasil em 1994, Leonardo, passaram a integrar a direção da seleção italiana em julho como dois dos personagens que representarão a reformulação da Itália após terceiro ciclo seguido sem conseguir chegar à Copa do Mundo.
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Pep Guardiola é tratado como opção dos sonhos da Itália. O treinador agora está livre no mercado após 10 anos sob o comando do Manchester City, onde conquistou 20 títulos e somou um aproveitamento de 70,8% em 592 partidas. Guardiola já tem certa ligação com o futebol italiano, pois tem passagens por Roma e Brescia como jogador.
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