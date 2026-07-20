Kevin Keegan, lenda inglesa e bicampeão da Bola de Ouro, morre aos 75 anos Jogador foi ídolo do Liverpool, Hamburgo e Newcastle

Kevin Keegan, um dos maiores nomes da história do futebol inglês, morreu aos 75 anos nesta segunda-feira (20). Único inglês bicampeão da Bola de Ouro, o ex-atacante marcou época por Liverpool, Hamburgo e Newcastle, além de ter comandado a seleção da Inglaterra como treinador. A morte foi confirmada pela família, que informou que ele enfrentava um câncer e estava ao lado da esposa e das filhas.

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Considerado um dos grandes nomes do futebol inglês na década de 1970, Keegan construiu uma carreira marcada por títulos, protagonismo e passagens de enorme impacto por clubes tradicionais da Inglaterra e da Alemanha. Além das conquistas como jogador, também escreveu capítulos importantes à beira do gramado, especialmente no comando do Newcastle.

– É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Kevin Keegan, aos 75 anos. Kevin lutava contra um câncer e estava cercado por sua esposa e filhas em seus momentos finais. Duas vezes vencedor da Bola de Ouro, Kevin era um marido, pai e avô muito amado. A família agradece à incrível equipe médica de Kevin por todo o apoio e pede espaço e privacidade neste momento difícil – informou a nota.

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De ídolo do Liverpool à consagração na Alemanha

Revelado pelo Scunthorpe United, Keegan ganhou projeção após chegar ao Liverpool em 1971. Sob o comando de Bill Shankly e, posteriormente, Bob Paisley, transformou-se em uma das principais referências da equipe que dominou o futebol inglês e europeu ao longo da década.

Pelos Reds, conquistou três títulos do Campeonato Inglês, uma Copa dos Campeões da Europa, duas Copas da Uefa e uma Copa da Inglaterra. Foram 100 gols em 323 partidas antes de encerrar sua passagem pelo clube em 1977, logo após levantar a principal taça continental.

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Kevin Keegan nos seus tempos de Liverpool (Foto: Reprodução)

A saída para o Hamburgo surpreendeu parte da imprensa inglesa, mas acabou consolidando Keegan entre os maiores jogadores do futebol europeu. Na Alemanha, conquistou a Bundesliga na temporada 1978/79 e recebeu as Bolas de Ouro de 1978 e 1979, tornando-se até hoje o único inglês a vencer o prêmio em duas oportunidades. Após a confirmação da morte, o Liverpool prestou homenagem ao antigo camisa 7.

— Estamos profundamente tristes com o falecimento do lendário Kevin Keegan e lamentamos sua perda. Seu espírito indomável e sua notável contribuição ficarão para sempre gravados em nossa história, e seu legado viverá para sempre — publicou o clube.

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Kevin Keegan é ídolo do Liverpool e Newcastle, na Inglaterra

Apesar do sucesso por clubes, a trajetória de Keegan pela seleção inglesa ficou aquém das expectativas. Foram 63 partidas, 21 gols e 31 jogos como capitão da equipe nacional. Ele disputou apenas uma Copa do Mundo, em 1982, na Espanha, depois de conviver com problemas físicos durante a competição.

Depois de defender o Hamburgo, o atacante ainda passou pelo Southampton antes de acertar com o Newcastle, em 1982. A contratação representou um marco para o clube, então na segunda divisão inglesa. Keegan ajudou a equipe a retornar à elite e encerrou a carreira como jogador em St. James' Park, onde se tornou um dos personagens mais queridos da história dos Magpies.

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Wir trauern um Kevin Keegan. 🔷



Die englische Fußballikone ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. Mit Kevin Keegan verliert der Weltfußball eine seiner prägendsten Persönlichkeiten. Wir werden unserem ehemaligen Meisterspieler und zweifachen… pic.twitter.com/NarrPpTnzr — Hamburger SV (@HSV) July 20, 2026

Anos mais tarde, voltou ao clube como treinador e protagonizou um dos períodos mais marcantes da era Premier League. Primeiro, conduziu o Newcastle de volta à primeira divisão. Depois, montou uma equipe ofensiva que brigou pelo título inglês na temporada 1995/96 e conquistou enorme identificação com a torcida, mesmo sem levantar o troféu. Sua passagem também ficou eternizada pela entrevista em que respondeu às provocações de Sir Alex Ferguson durante a disputa pelo campeonato.

— Eu vou adorar se nós vencermos eles. Adorar – disse Keegan, em uma das declarações mais lembradas da história da Premier League.

Além do Newcastle, comandou o Fulham, o Manchester City e a seleção da Inglaterra entre 1999 e 2000.

Clubes e seleção homenageiam o ex-jogador

A morte de Keegan provocou manifestações de clubes, ex-companheiros e entidades do futebol inglês. Além do Liverpool, antigos clubes e adversários prestaram homenagens nas redes sociais. A Federação Inglesa (FA) também lamentou a perda do ex-capitão e confirmou uma homenagem oficial antes da partida entre Inglaterra e Espanha, válida pela Liga das Nações.

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— Nossos pensamentos e condolências estão com a família, os amigos e os ex-clubes de Kevin. Celebraremos sua vida quando os Três Leões enfrentarem a Espanha em Wembley — publicou a entidade.

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