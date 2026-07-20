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Kevin Keegan, lenda inglesa e bicampeão da Bola de Ouro, morre aos 75 anos

Jogador foi ídolo do Liverpool, Hamburgo e Newcastle

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 13:42
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Kevin Keegan e Pelé
Kevin Keegan e Pelé (Foto: Reprodução/X)

Kevin Keegan, um dos maiores nomes da história do futebol inglês, morreu aos 75 anos nesta segunda-feira (20). Único inglês bicampeão da Bola de Ouro, o ex-atacante marcou época por Liverpool, Hamburgo e Newcastle, além de ter comandado a seleção da Inglaterra como treinador. A morte foi confirmada pela família, que informou que ele enfrentava um câncer e estava ao lado da esposa e das filhas.

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    Considerado um dos grandes nomes do futebol inglês na década de 1970, Keegan construiu uma carreira marcada por títulos, protagonismo e passagens de enorme impacto por clubes tradicionais da Inglaterra e da Alemanha. Além das conquistas como jogador, também escreveu capítulos importantes à beira do gramado, especialmente no comando do Newcastle.

    É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Kevin Keegan, aos 75 anos. Kevin lutava contra um câncer e estava cercado por sua esposa e filhas em seus momentos finais. Duas vezes vencedor da Bola de Ouro, Kevin era um marido, pai e avô muito amado. A família agradece à incrível equipe médica de Kevin por todo o apoio e pede espaço e privacidade neste momento difícil – informou a nota.

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    De ídolo do Liverpool à consagração na Alemanha

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    • Revelado pelo Scunthorpe United, Keegan ganhou projeção após chegar ao Liverpool em 1971. Sob o comando de Bill Shankly e, posteriormente, Bob Paisley, transformou-se em uma das principais referências da equipe que dominou o futebol inglês e europeu ao longo da década.

    Pelos Reds, conquistou três títulos do Campeonato Inglês, uma Copa dos Campeões da Europa, duas Copas da Uefa e uma Copa da Inglaterra. Foram 100 gols em 323 partidas antes de encerrar sua passagem pelo clube em 1977, logo após levantar a principal taça continental.

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    Kevin Keegan nos seus tempos de Liverpool
    Kevin Keegan nos seus tempos de Liverpool (Foto: Reprodução)

    A saída para o Hamburgo surpreendeu parte da imprensa inglesa, mas acabou consolidando Keegan entre os maiores jogadores do futebol europeu. Na Alemanha, conquistou a Bundesliga na temporada 1978/79 e recebeu as Bolas de Ouro de 1978 e 1979, tornando-se até hoje o único inglês a vencer o prêmio em duas oportunidades. Após a confirmação da morte, o Liverpool prestou homenagem ao antigo camisa 7.

    — Estamos profundamente tristes com o falecimento do lendário Kevin Keegan e lamentamos sua perda. Seu espírito indomável e sua notável contribuição ficarão para sempre gravados em nossa história, e seu legado viverá para sempre — publicou o clube.

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    Kevin Keegan é ídolo do Liverpool e Newcastle, na Inglaterra

    Apesar do sucesso por clubes, a trajetória de Keegan pela seleção inglesa ficou aquém das expectativas. Foram 63 partidas, 21 gols e 31 jogos como capitão da equipe nacional. Ele disputou apenas uma Copa do Mundo, em 1982, na Espanha, depois de conviver com problemas físicos durante a competição.

    Depois de defender o Hamburgo, o atacante ainda passou pelo Southampton antes de acertar com o Newcastle, em 1982. A contratação representou um marco para o clube, então na segunda divisão inglesa. Keegan ajudou a equipe a retornar à elite e encerrou a carreira como jogador em St. James' Park, onde se tornou um dos personagens mais queridos da história dos Magpies.

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    Anos mais tarde, voltou ao clube como treinador e protagonizou um dos períodos mais marcantes da era Premier League. Primeiro, conduziu o Newcastle de volta à primeira divisão. Depois, montou uma equipe ofensiva que brigou pelo título inglês na temporada 1995/96 e conquistou enorme identificação com a torcida, mesmo sem levantar o troféu. Sua passagem também ficou eternizada pela entrevista em que respondeu às provocações de Sir Alex Ferguson durante a disputa pelo campeonato.

    — Eu vou adorar se nós vencermos eles. Adorar – disse Keegan, em uma das declarações mais lembradas da história da Premier League.

    Além do Newcastle, comandou o Fulham, o Manchester City e a seleção da Inglaterra entre 1999 e 2000.

    Clubes e seleção homenageiam o ex-jogador

    A morte de Keegan provocou manifestações de clubes, ex-companheiros e entidades do futebol inglês. Além do Liverpool, antigos clubes e adversários prestaram homenagens nas redes sociais. A Federação Inglesa (FA) também lamentou a perda do ex-capitão e confirmou uma homenagem oficial antes da partida entre Inglaterra e Espanha, válida pela Liga das Nações.

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    — Nossos pensamentos e condolências estão com a família, os amigos e os ex-clubes de Kevin. Celebraremos sua vida quando os Três Leões enfrentarem a Espanha em Wembley — publicou a entidade.

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