Espanha fará último jogo antes da Copa sem Yamal e Nico Williams, titulares do ataque

A Espanha jogará mais uma vez sem seus dois principais jogadores do sistema ofensivo no último amistoso da seleção antes da estreia na Copa do Mundo. Lamine Yamal e Nico Williams estão fora da partida contra o Peru, que acontece nesta segunda-feira (8) no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México. Os atacantes sofreram lesões musculares na reta final da temporada com seus clubes, Barcelona e Athletic Bilbao e ainda não estão aptos para entrar em campo.

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A Espanha fará sua estreia na Copa do Mundo na próxima segunda, dia 15 de junho, e, apesar da ausência da dupla no último compromisso, a expectativa para o retorno dos dois é positiva. Segundo o técnico Luis de la Fuente, Yamal e Nico estarão aptos para entrar em campo contra Cabo Verde na estreia do Mundial e a ausência no jogo do Peru já estava programada pela comissão técnica da seleção espanhola.

A equipe está sediada em Chattanooga, no Tennessee, Estados Unidos, e os atacantes seguirão o protocolo do departamento médico e não viajam para com o restante do elenco no México. O retorno contra Cabo Verde também foi aprovado pelos clubes, que monitoram a situação dos atletas desde a convocação.

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O Barcelona está de acordo com a escalação de Lamine Yamal na partida da semana que vem e tem o fisioterapeuta Fernando Galán, como figura confiável para liberar a estreia do atacante. O profissional integra o departamento médico do Barça e também foi convocado pela Espanha para participar da delegação do Mundial.

Além dos dois pontas, outro atacante que chegou lesionado na preparação da Copa deve estar presente contra Cabo Verde. Víctor Muñoz, do Osasuna, também teve problema muscular na reta final da temporada, mas deve estar apto após trabalho específico de recuperação muscular com a Espanha.

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Após utilizar o time reserva no empate por 1 a 1 com o Iraque na última semana, o técnico Luis de la Fuente deve promover o retorno de pelo menos sete nomes na lista de relacionados para enfrentar o Peru. David Raya, Marc Cucurella, Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz e Mikel Oyarzabal treinaram normalmente na atividade de domingo e a maioria deve ganhar minutos no amistoso desta segunda-feira.

A estreia da Espanha está marcada para o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, às 13h (horário de Brasília). O segundo jogo será diante da Arábia Saudita, dia 21 de junho, mais uma vez no Mercedes-Benz Stadium. A bola rola às 13h (de Brasília). O último confronto da chave é o mais complicado, diante do Uruguai. A partida será no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, às 21h (de Brasília).

Titulares da Espanha estarão no amistoso contra o Peru.(Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)

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