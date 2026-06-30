Endrick valoriza período fora do Real Madrid: 'Mudou a minha história' Em entrevista, o atacante ainda destaca o papel de Carlo Ancelotti e a felicidade de poder ajudar a Seleção

O atacante Endrick, que pela primeira vez nesta Copa do Mundo pode atuar por mais de 45 minutos, teve a oportunidade de mostrar ao técnico Carlo Ancelotti que pode ajudar a Seleção em busca da sonhada conquista do hexa. O jovem substituiu o meio-campista Lucas Paquetá, sacado no intervalo da partida contra o Japão por uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, e, após o apito final, declarou sua felicidade por ter recebido a chance no confronto, destacando a importância do empréstimo ao clube francês nessa preparação para a Copa.

continua após a publicidade

— Muito feliz, muito contente (pela oportunidade na partida contra o Japão). Porque têm sido seis meses incríveis na minha vida, seis meses em que mudou um pouco da minha história esse ano. Não estava jogando no Real Madrid e pude sair (para o Lyon) — declarou Endrick na zona mista após a classificação do Brasil para as oitavas de final.

Nesse sentido, o jovem revelado pelo Palmeiras agradeceu a oportunidade de ter sido emprestado ao Lyon neste primeiro semestre do ano, ressaltando que essa mudança de ares foi fundamental para ele estar vivendo a possibilidade de jogar uma Copa do Mundo.

continua após a publicidade

— Agradeço muito ao Lyon por ter me ajudado, por ter aberto as portas para eu poder mostrar o meu futebol e pude chegar aqui (na Copa do Mundo) — enfatizou o atacante.

Além disso, Endrick destacou a importância de outro personagem: Carlo Ancelotti. O atacante agradeceu ao comandante da Seleção por tê-lo colocado na partida depois do intervalo para o segundo tempo e enfatizou a capacidade do técnico à frente da Amarelinha.

continua após a publicidade

— Agradeço muito ao mister (Carlo Ancelotti). É um cara que sabe o que faz, sabe as coisas e sabe o que vai fazer. E hoje ele pôde me colocar no intervalo, quando eu pude ajudar a equipe a mudar um pouco do jogo e sair vitorioso — afirmou Endrick.

🗣️ "Han sido seis meses increíbles. No estaba jugando en el Madrid y pude irme", Endrick habla con RTVE después del 🇧🇷 Brasil - Japón 🇯🇵



🗣️ "Agradezco al Lyon por abrirme las puertas, poder mostrar mi fútbol y llegar hasta aquí"#MundialRTVE #FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ozAQr64g90 — Teledeporte (@teledeporte) June 29, 2026

Endrick de volta ao Real Madrid para a próxima temporada

Durante o período de empréstimo ao Lyon, o atacante ganhou protagonismo e aproveitamento maior do que vinha tendo no Real Madrid. Em boa fase no futebol francês, ele encerrou sua passagem com oito gols e oito assistências em 21 partidas, desempenho que reforçou sua presença no radar da comissão técnica brasileira.

De volta ao Real Madrid após o fim do empréstimo, Endrick passa a disputar espaço em um elenco estrelado, que conta com nomes como Vini Jr, Mbappé, Rodrygo e Mastantuono.

Próximo jogo da Seleção na Copa

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

Endrick abraçando o técnico Carlo Ancelotti após a vitória contra o Japão (Crédito: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF)

➡️ Foto de Rayan viraliza e comparação com Pelé ganha força entre os torcedores