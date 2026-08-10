Conmebol lança manual para combater racismo e discriminação no futebol Documento reúne orientações para prevenção e identificação de condutas discriminatórias

A Conmebol publicou nesta segunda-feira (10) o "Manual para Identificação e Prevenção de Condutas Discriminatórias no Futebol Sul-Americano", documento que reúne orientações para identificar, prevenir e combater casos de racismo, discriminação e violência no futebol do continente. A iniciativa foi desenvolvida pela Task Force contra o Racismo, a Discriminação e a Violência.

A iniciativa faz parte da estratégia da entidade para promover uma cultura de respeito, inclusão e dignidade humana entre os diferentes integrantes do futebol sul-americano.

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Manual reúne orientações contra discriminação

O material apresenta definições, contexto regional, estatísticas e exemplos de condutas discriminatórias. O documento também reúne recomendações sobre como prevenir e lidar com esses casos, além de informações sobre os mecanismos de ação e o canal oficial de denúncias da Conmebol.

O manual é direcionado a clubes, associações-membro, árbitros, oficiais de jogos, jogadores, comissões técnicas, profissionais de imprensa, criadores de conteúdo, torcedores e público em geral.

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A publicação também detalha ações realizadas pela Conmebol nas áreas de educação, monitoramento, cooperação institucional e aplicação de medidas disciplinares.

Ronaldo Fenômeno participa da elaboração

O manual foi elaborado pela Task Force contra o Racismo, a Discriminação e a Violência, formada por Ronaldo Nazário, presidente do grupo; Fatma Samoura, vice-presidente; e Sergio Marchi, membro e presidente da FIFPRO.

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A equipe técnica da Conmebol também participou da produção do documento.

Disponível em português e espanhol, o manual foi apresentado como uma ferramenta de conscientização e referência para o futebol sul-americano. A entidade afirma que a iniciativa busca contribuir para mudanças culturais sustentáveis dentro e fora dos campos.

Logo da CONMEBOL (Foto: Divulgação)

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