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River Plate anuncia a contratação de Thiago Almada, ex-alvo do Flamengo

Meia argentino de 25 anos assina contrato até o fim de 2030 após deixar o Atlético de Madrid

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 17:22
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Ex-alvo do Flamengo, Thiago Almada foi anunciado pelo River Plate
Ex-alvo do Flamengo, Thiago Almada foi anunciado pelo River Plate (Foto: Divulgação / River Plate)

O River Plate anunciou nesta segunda-feira (10) a contratação de Thiago Almada. O meia argentino, de 25 anos, assinou contrato com o clube até dezembro de 2030 após deixar o Atlético de Madrid. O jogador também esteve na mira do Flamengo nesta janela de transferências, mas as negociações não avançaram.

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Almada retorna ao futebol argentino

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada deixou o clube em 2021 para defender o Atlanta United, dos Estados Unidos. Na MLS, ganhou espaço na Seleção Argentina e fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2022.

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Em 2024, o meia retornou à América do Sul para defender o Botafogo. Pelo clube brasileiro, conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Depois, teve passagens por Lyon, da França, e Atlético de Madrid, da Espanha.

Pelo Atlético de Madrid, Almada disputou 40 partidas na última temporada, com quatro gols e duas assistências. De acordo com jornais espanhóis, o River Plate desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) pela contratação.

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Almada comemora gol pela seleção argentina
Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

Negociação com o Flamengo

Almada foi procurado pelo Flamengo durante a janela de transferências, mas o clube carioca não chegou a um acordo para contratar o jogador. As negociações esfriaram depois que o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, viajou à Argentina e afirmou que o Rubro-Negro não entraria em um leilão pelo meia.

Com o acerto com o River Plate, Almada retorna ao futebol argentino após cinco anos atuando no exterior. O meia chega para ser um dos principais reforços do clube para a sequência da temporada, em que irão disputar a Sul-Americana e o Clausura do Campeonato Argentino.

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Ex-alvo do Flamengo, Thiago Almada foi anunciado pelo River Plate
Ex-alvo do Flamengo, Thiago Almada foi anunciado pelo River Plate (Foto: Divulgação / River Plate)

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