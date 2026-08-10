Manchester City alcança acordo por substituto de Rodri
Clube inglês deve fazer oferta por joia nos próximos dias
O Manchester City alcançou um acordo com o volante marroquino Bouaddi para ser o substituto de Rodri na próxima temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês espera concretizar um negócio com o Lille nos próximos dias com o desejo de ter o jovem de 18 anos no elenco o quanto antes.
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Embora já tenha contratado Elliott Anderson durante a Copa do Mundo, o Manchester City busca um novo nome para a posição do meio de campo. O jovem é bem cotado pelo técnico Enzo Maresca e com projeção para se desenvolver e ser peça chave do clube inglês no longo prazo.
O Manchester City sabe que não conseguirá pagar uma bagatela por Bouaddi, que se valorizou na Copa do Mundo por conta das boas atuações com Marrocos. Segundo o "Transfermarkt", o atleta é avaliado em 80 milhões de euros (R$ 470 milhões) e tem contrato com o Lille até 2029.
No entanto, o Manchester City ainda não fez uma oferta oficial ao Lille, uma vez que Rodri segue no elenco. O volante é alvo do Barcelona, mas o clube catalão não apresentou uma proposta que fosse do agrado do clube inglês.
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