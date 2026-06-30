Foto de Rayan viraliza e comparação com Pelé ganha força entre os torcedores Caçula da Seleção já participou de dois gols nesta Copa do Mundo

A imagem de Rayan comemorando a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo viralizou nas redes sociais após a vitória sobre o Japão. No registro feito pelo fotógrafo da CBF, Rafael Ribeiro, o jovem atacante aparece socando o ar em um momento de explosão e emoção. A fotografia rapidamente passou a ser comparada a uma icônica imagem de Pelé na campanha do tricampeonato mundial de 1970, despertando a nostalgia dos torcedores.

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Além da repercussão pela fotografia, recentemente Rayan também alcançou uma marca histórica com a camisa da Seleção Brasileira. Ao ser escalado como titular na partida contra a Escócia, ainda na fase de grupos, tornou-se apenas o sexto jogador com menos de 20 anos a iniciar uma partida de Copa do Mundo pelo Brasil.

Antes dele, o último atleta a atingir esse feito havia sido o lateral-esquerdo Marco Antônio, na Copa de 1970, encerrando um intervalo de 56 anos. A lista ainda conta com Carvalho Leite, que foi titular aos 18 anos na Copa de 1930, Mazzola, aos 19 anos em 1958, Tostão, também aos 19 anos em 1966, e Pelé, o mais jovem de todos, que iniciou uma partida de Copa pela primeira vez aos 17 anos e sete meses, em 1958.

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Rayan cresce em momento decisivo

Depois de uma atuação discreta diante do Haiti, quando entrou no decorrer da partida para substituir Raphinha, Rayan passou a ganhar cada vez mais protagonismo na campanha brasileira.

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Contra a Escócia, o atacante particpou do primeiro gol na vitória por 3 a 0. Foi dele o desarme sobre o zagueiro adversário que originou a assistência para Vinícius Júnior abrir o placar.

Nas oitavas de final, diante do Japão, voltou a ser decisivo. Já nos minutos finais, participou da jogada que garantiu a classificação brasileira. Após tabela com Danilo, encontrou Bruno Guimarães no meio-campo. O volante fez um lançamento preciso para Martinelli marcar o gol da virada nos acréscimos.

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Rayan em disputa de bola com Junnosuke Suzuki (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Invencibilidade impressiona

Além do bom desempenho na Copa do Mundo, Rayan vive uma sequência invicta em 2026. O atacante soma 21 partidas sem derrotas, sendo 16 como titular. No período, conquistou 12 vitórias e nove empates, distribuídos entre Bournemouth (15 jogos), Seleção Brasileira (cinco) e Vasco (um).

Os números também chamam atenção: são oito gols marcados e três assistências, reforçando a evolução do jovem atacante ao longo da temporada.

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Sem um prazo definido para o retorno de Raphinha, Rayan segue aproveitando a oportunidade dada pela comissão técnica. Com personalidade, maturidade e participações decisivas, o atacante vai conquistando seu espaço na Seleção Brasileira e se tornando uma das grandes promessas na busca pelo sexto título mundial do Brasil.