Léo Ceará marca dois na estreia do Kashima e chega perto dos 100 gols no Japão
Brasileiro marcou duas vezes na vitória do Kashima Antlers
O atacante brasileiro Léo Ceará começou a nova temporada da J1 League em grande estilo. Na última sexta-feira (7), o jogador marcou dois gols na vitória de virada do Kashima Antlers por 4 a 3 sobre o Yokohama Marinos, pela primeira rodada da competição.
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Em seu sexto ano consecutivo no futebol japonês, Léo Ceará foi um dos principais nomes da partida e ajudou o atual campeão a iniciar a defesa do título com três pontos. Para o brasileiro, o resultado positivo é importante para dar confiança ao elenco no começo da temporada.
— Muito bom começar assim. Sabemos da responsabilidade que temos por defender o título, mas também estamos confiantes no trabalho que a gente vem fazendo. É importante começar a competição bem para ganhar confiança e seguir forte na sequência — afirmou.
Léo Ceará se aproxima dos 100 gols no futebol japonês
Com os dois gols marcados na estreia, o atacante chegou a 239 partidas e 99 gols no futebol japonês, ficando a apenas um gol de alcançar a marca centenária no país.
O brasileiro acumula passagens por Cerezo Osaka, FC Ryukyu, Yokohama Marinos e Kashima Antlers, além de ter sido revelado pelo Vitória. A sequência no futebol japonês transformou o país no principal cenário da carreira de Léo Ceará.
Apesar dos números individuais, o atacante destacou que pretende manter o foco no desempenho coletivo durante a temporada.
— Fico feliz quando consigo marcar gols e ajudar a equipe com bons números, mas o mais importante é o desempenho coletivo. Espero continuar contribuindo da melhor forma, dentro daquilo que o time precisar. Temos uma temporada longa pela frente e queremos seguir brigando novamente pelas primeiras posições — declarou.
Artilheiro da J1 League em 2025
A temporada passada também foi de destaque para Léo Ceará. Em 2025, o atacante terminou como artilheiro da J1 League, com 21 gols.
Já no primeiro semestre de 2026, o brasileiro participou da J1 100 Year Vision League, torneio de transição criado para adequar o calendário do futebol japonês. Pelo Kashima Antlers, marcou 10 gols e deu três assistências, contribuindo para a campanha que terminou com o vice-campeonato.
Agora, Léo Ceará inicia a nova edição da J1 League com dois gols e a marca de 99 no futebol japonês. O atacante busca manter o ritmo e ajudar o Kashima Antlers em mais uma temporada na briga pelas primeiras posições.
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