Endrick ressalta papel dos reservas em vitória do Brasil: 'Força vem do banco' Seleção venceu com com gol de Martinelli, que começou entre os suplentes

A Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante Endrick, um dos jogadores mais pedidos pela torcida, entrou em campo no intervalo da partida, quando a equipe comandada por Carlo Ancelotti estava em desvantagem no placar.

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Após o confronto, Endrick destacou a importância dos atletas que iniciam os jogos no banco de reservas. O atacante afirmou que não esperava ser acionado ainda no intervalo, mas comemorou a oportunidade de contribuir para a reação da Seleção Brasileira.

— A gente vem para a Copa do Mundo querendo ganhar, e as outras seleções também. E vai ser assim, vai ser da vida todos os jogos. Ali estávamos perdendo, infelizmente. Tivemos o Paquetá, que sentiu, e ali eu pude entrar no lugar dele. Agradeço muito a Deus por esse momento. É um momento em que eu realmente não esperava entrar assim num intervalo de uma Copa do Mundo para poder ajudar a seleção, e graças a Deus pude ajudar. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para, quando entrar, dar a minha vida. E foi isso que fiz — disse Endrick ao SBT.

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— Pude ajudar a equipe. Meus companheiros mudaram um pouco a cara do jogo, e hoje a gente pôde fazer o primeiro gol e também o segundo gol com o Martinelli, que entrou no segundo tempo. Então, a força vem também do banco, porque a gente está ali no banco olhando, louco para entrar e ajudar a seleção, porque é isso que a gente veio fazer aqui — completou.

O atacante também destacou a postura da equipe durante a partida. O atacante afirmou que os jogadores mantiveram a confiança mesmo quando o Brasil estava em desvantagem no placar e valorizou a entrega do grupo na busca pela virada diante do Japão.

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— Eu estava acreditando, e tenho certeza de que o resto do time também. A cada bola, a cada lance, a cada momento, porque era isso: a gente ia na força, na garra, tentava, e, se perdia a bola, recuperava. Aconteceu com o Vini, que perdeu a bola e recuperou. Eu também estava ali, querendo ajudar a equipe, e pude contribuir. Fico muito feliz e contente. Deus faz coisas extraordinárias na minha vida, então só tenho que seguir fazendo meu feijão com arroz para ajudar a Seleção — finalizou.

Endrick em ação em Brasil x Japão (Foto: Alex Slitz/Getty Images via AFP)

Como foi Brasil 2 x 1 Japão?

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, em partida marcada por mudanças de cenário ao longo dos 90 minutos. Após um início de pressão da Seleção, os japoneses cresceram na reta final do primeiro tempo e abriram o placar aos 31 minutos. Danilo errou um passe no meio-campo, Sano interceptou a jogada e finalizou rasteiro no canto de Alisson para colocar a equipe asiática em vantagem.

Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Endrick no lugar de Lucas Paquetá, e o Brasil passou a ter maior presença ofensiva. A resposta veio aos nove minutos da etapa final, quando Gabriel Magalhães cruzou da esquerda e Casemiro apareceu na área para cabecear firme, sem chances para o goleiro japonês, deixando tudo igual.

A Seleção manteve a pressão em busca da classificação e chegou ao gol da vitória nos acréscimos. Aos 50 minutos do segundo tempo, Rayan recuperou a posse de bola no campo de ataque e encontrou Bruno Guimarães, que serviu Gabriel Martinelli. O atacante concluiu a jogada e garantiu a virada brasileira por 2 a 1, selando a vaga da equipe na fase seguinte da Copa do Mundo.

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