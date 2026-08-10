Atitude de Vini Jr repercute em jornal europeu: 'Líder' Brasileiro sai em defesa de Camavinga após críticas no Real Madrid

A postura de Vini Jr. em defesa de Camavinga ganhou repercussão na imprensa espanhola. O brasileiro publicou uma foto ao lado do meio-campista francês nas redes sociais após mais uma atuação criticada na pré-temporada do Real Madrid, gesto interpretado pelo jornal AS como uma demonstração de liderança no elenco.

A publicação aconteceu depois do amistoso contra o Ferencváros, quando Camavinga voltou a ser alvo de críticas de torcedores do Real Madrid. O francês cometeu alguns erros durante a partida e teve sua atuação questionada nas redes sociais, com parte da torcida chegando a pedir a saída do jogador.

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Vini Jr. demonstra apoio a Camavinga

Após a partida, Vini Jr. publicou um story no Instagram ao lado de Camavinga, acompanhado de um emoji de "general". A atitude foi interpretada como uma forma de demonstrar publicamente apoio ao companheiro em um momento de pressão.

O AS destacou justamente esse comportamento do atacante brasileiro. Segundo o jornal, Vini Jr. assumiu uma responsabilidade maior dentro do grupo após a renovação de contrato e passou a exercer papel importante também no vestiário.

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A publicação também foi relacionada ao momento vivido por Camavinga. O meio-campista francês vem sendo um dos jogadores mais questionados durante a preparação do Real Madrid, mas pretende permanecer no clube e mostrar que pode ser importante para Mourinho.

Vini Jr em storie em apoio a Camavinga (Foto: Reprodução)

Vini Jr. ganha papel de liderança no Real Madrid

A atitude com Camavinga ocorre em um momento de maior protagonismo de Vini Jr. dentro do elenco. Após renovar seu contrato, o brasileiro passou a ser apontado como um dos jogadores mais experientes e também integra o grupo de capitães do Real Madrid.

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O AS destacou que o atacante agora possui responsabilidades que vão além das atuações dentro de campo. A defesa pública de Camavinga foi apresentada pelo jornal como um exemplo desse novo papel exercido pelo brasileiro no elenco.

— Vinicius quer que todos os seus companheiros de equipe se sintam importantes dentro do time e demonstrar seu apoio nos momentos difíceis. O brasileiro já atua como um dos capitães da equipe. O novo Vinicius já se mostra um líder.

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Capa do Jornal As sobre Vini Jr (Foto: Reprodução)

Tradução: Vinicius não decepciona com Camavinga. Após as críticas ao francês, Vinicius publicou um story no Instagram em defesa do seu companheiro de equipe.

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