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Atitude de Vini Jr repercute em jornal europeu: 'Líder'

Brasileiro sai em defesa de Camavinga após críticas no Real Madrid

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 14:22
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Camavinga e Vini Jr comemorando o gol marcado entre Real Madrid e Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Camavinga e Vini Jr juntos em ação pelo Real Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)

A postura de Vini Jr. em defesa de Camavinga ganhou repercussão na imprensa espanhola. O brasileiro publicou uma foto ao lado do meio-campista francês nas redes sociais após mais uma atuação criticada na pré-temporada do Real Madrid, gesto interpretado pelo jornal AS como uma demonstração de liderança no elenco.

A publicação aconteceu depois do amistoso contra o Ferencváros, quando Camavinga voltou a ser alvo de críticas de torcedores do Real Madrid. O francês cometeu alguns erros durante a partida e teve sua atuação questionada nas redes sociais, com parte da torcida chegando a pedir a saída do jogador.

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Vini Jr. demonstra apoio a Camavinga

Após a partida, Vini Jr. publicou um story no Instagram ao lado de Camavinga, acompanhado de um emoji de "general". A atitude foi interpretada como uma forma de demonstrar publicamente apoio ao companheiro em um momento de pressão.

O AS destacou justamente esse comportamento do atacante brasileiro. Segundo o jornal, Vini Jr. assumiu uma responsabilidade maior dentro do grupo após a renovação de contrato e passou a exercer papel importante também no vestiário.

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A publicação também foi relacionada ao momento vivido por Camavinga. O meio-campista francês vem sendo um dos jogadores mais questionados durante a preparação do Real Madrid, mas pretende permanecer no clube e mostrar que pode ser importante para Mourinho.

Vini Jr ao lado de Camavinga
Vini Jr em storie em apoio a Camavinga (Foto: Reprodução)

Vini Jr. ganha papel de liderança no Real Madrid

A atitude com Camavinga ocorre em um momento de maior protagonismo de Vini Jr. dentro do elenco. Após renovar seu contrato, o brasileiro passou a ser apontado como um dos jogadores mais experientes e também integra o grupo de capitães do Real Madrid.

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O AS destacou que o atacante agora possui responsabilidades que vão além das atuações dentro de campo. A defesa pública de Camavinga foi apresentada pelo jornal como um exemplo desse novo papel exercido pelo brasileiro no elenco.

— Vinicius quer que todos os seus companheiros de equipe se sintam importantes dentro do time e demonstrar seu apoio nos momentos difíceis. O brasileiro já atua como um dos capitães da equipe. O novo Vinicius já se mostra um líder.

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Capa do Jornal As sobre Vini Jr com a tradução: Vinicius não decepciona com Camavinga. Após as críticas ao francês, Vinicius publicou um story no Instagram em defesa do seu companheiro de equipe.
Capa do Jornal As sobre Vini Jr (Foto: Reprodução)

Tradução: Vinicius não decepciona com Camavinga. Após as críticas ao francês, Vinicius publicou um story no Instagram em defesa do seu companheiro de equipe.

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