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Manchester City monitora substitutos em caso de saída de Rodri

Clube inglês já contratou Elliot Anderson por 135 milhões de euros e está perto de fechar com Ayoub Bouaddi

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 16:04
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Rodri voltou a marcar pelo Manchester City na Copa da Inglaterra (Foto:Oli SCARFF / AFP)
Rodri deve deixar o Manchester City (Foto:Oli SCARFF / AFP)

O Manchester City monitora alternativas para substituir Rodri em meio à possibilidade de saída do volante para o Barcelona. Segundo o jornal espanhol "AS", o clube inglês já contratou Elliot Anderson, do Nottingham Forest, por 135 milhões de euros, e está perto de fechar com Ayoub Bouaddi, do Lille, por 130 milhões de euros.

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A possível saída de Rodri tem levado o City a acelerar a busca por opções para o meio-campo. De acordo com o "AS", o clube considera a necessidade de encontrar um ou dois jogadores para compensar a eventual ausência do espanhol, que é apontado como peça fundamental da equipe.

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Anderson foi anunciado durante a Copa do Mundo e chegou ao City após se destacar pelo Nottingham Forest. O meio-campista também foi titular da seleção inglesa na Copa do Mundo. Apesar do investimento elevado, o jogador ainda não disputou a Champions League e terá sua primeira experiência no mais alto nível europeu pelo clube de Manchester.

Durante a Copa, Anderson apresentou características que chamaram a atenção, como personalidade, capacidade de atuar como primeiro volante e qualidade nos passes longos. O jogador é visto como uma opção para exercer uma função semelhante à de Rodri.

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Elliot Anderson sendo apresentado pelo Manchester City.
Elliot Anderson sendo apresentado pelo Manchester City (Foto: Divulgação / Manchester City)

City prepara novo investimento

O próximo alvo é Ayoub Bouaddi, de 18 anos, que pertence ao Lille. O meio-campista, que defendeu o Marrocos como titular durante a Copa do Mundo, está perto de ser contratado pelo Manchester City por 130 milhões de euros, segundo o "AS".

Caso a negociação seja concluída nesses valores, o City terá investido cerca de 270 milhões de euros em Anderson e Bouaddi para reforçar o setor que pode perder Rodri. A movimentação ocorre enquanto o futuro do espanhol segue em discussão. Rodri é alvo do Barcelona, e as negociações entre o clube catalão e o Manchester City continuam.

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Com a possível saída do volante, o clube inglês busca reconstruir o meio-campo com jogadores de diferentes características e experiência. Anderson chegaria com maior rodagem no futebol inglês, enquanto Bouaddi é considerado uma aposta de longo prazo.

Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos
Bouaddi atuando por Marrocos na Copa (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

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