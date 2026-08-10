O que é a Supercopa da Europa? Entenda a importância do título
PSG e Aston Villa disputam a taça nesta quarta-feira (12), na Áustria
A Supercopa da Uefa coloca frente a frente os campeões das principais competições de clubes da Europa. Nesta quarta-feira (12), PSG e Aston Villa entram em campo pela decisão do título, às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, na Áustria.
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O que é a Supercopa da Europa?
Organizada pela Uefa, a Supercopa da Europa reúne os vencedores da Champions League e da Europa League da temporada anterior. O confronto funciona como uma espécie de abertura oficial da nova temporada europeia e coloca frente a frente dois dos principais campeões do continente.
A competição é disputada em partida única, o que aumenta a importância de cada lance. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão segue para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis.
Nesta edição, o PSG representa a Champions League, enquanto o Aston Villa chega à decisão como campeão da Europa League.
Qual a importância da Supercopa da Europa?
Apesar de ter apenas um jogo, a Supercopa da Europa possui grande peso no calendário europeu. O título coloca frente a frente os campeões de duas das principais competições continentais e pode servir como o primeiro grande troféu da temporada para os clubes envolvidos.
Além do valor esportivo, a conquista também representa uma oportunidade de começar a temporada com um título internacional e reforçar a confiança do elenco para os desafios que virão.
PSG x Aston Villa: onde e quando será?
A decisão da Supercopa da Europa entre PSG e Aston Villa acontece nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília). O duelo será realizado na Red Bull Arena, na Áustria.
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