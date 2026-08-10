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Ansu Fati revela ligação com o Brasil e bastidores da CazéTV: 'Me trataram bem'

Ao Lance!, atacante do Monaco relembrou experiência em comentar o jogo entre Espanha e Cabo Verde, além de confirmar planos de voltar ao país no próximo verão

PorTiago Teixeira MendesPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 12:36
Atualizado há 1 minutos
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No último mês, uma relação inesperada ganhou destaque no mundo do futebol: a conexão de Ansu Fati com o Brasil. O jogador do Monaco escolheu o país para passar as férias ao lado da família, gravou o videoclipe de sua estreia oficial no mundo da música e ainda protagonizou um momento que chamou a atenção dos fãs ao participar de uma transmissão da CazéTV durante a Copa do Mundo.

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Em entrevista ao Lance!, o atacante relembrou a passagem pelo país e falou sobre a experiência de comentar o jogo entre Espanha e Cabo Verde, pela fase de grupos do Mundial. Fora da convocação espanhola, Ansu encontrou uma maneira diferente de acompanhar a Copa e aprovou a experiência.

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— Foi tranquilo. Me trataram bem, senti muita confiança; eu já tinha ouvido falar muito deles. Foi bom comentar o jogo, que foi um pouco difícil, mas foi bom — contou o atacante.

A participação na CazéTV foi um dos momentos mais curiosos de uma viagem que deixou boas lembranças para o jogador. Ansu Fati passou parte das férias no Brasil ao lado da família e não escondeu o carinho pelo período vivido no país. A experiência foi tão positiva que o atacante já pensa em retornar no próximo verão.

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O atacante do Monaco contou que viveu uma experiência inusitada durante a passagem pelo Brasil: participou da transmissão da CazéTV no jogo entre Espanha e Cabo Verde, pela fase de grupos da Copa do Mundo. A participação chamou a atenção e se tornou um dos momentos marcantes da relação que Ansu Fati construiu com o país durante as férias.

— Sim, com a família, estive aí no Brasil. Foi muito bom, muito agradável, e espero o próximo verão porque gostei muito. A minha família também, os meus irmãos, e estamos desejando voltar outra vez para lá — afirmou.

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A ligação de Ansu Fati com o Brasil, porém, não começou durante essa viagem. Ao longo da carreira, o espanhol criou amizades com jogadores brasileiros que ajudaram a aproximá-lo da cultura do país. Raphinha, João Pedro e até mesmo Philippe Coutinho estão entre os nomes citados pelo atacante, que também tem uma relação natural com a língua portuguesa por ter nascido em Guiné-Bissau.

— Eu sou de Guiné-Bissau, a gente fala português. E também os companheiros que eu tive no time, Raphinha, João Pedro, Coutinho, eles sempre falaram bem do Brasil. Foi um prazer ir para lá e a verdade, como eu disse antes, a experiência foi muito agradável. Estou com muitas ganas, com muita vontade de voltar outra vez para lá — disse.

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Ansu Fati se aventura na música durante passagem pelo Brasil

A passagem pelo Brasil também abriu espaço para outro lado de Ansu Fati. Durante a estadia no país, o atacante gravou o videoclipe da sua música "Sea como Sea" na Favela da Rocinha. Segundo o jogador, tudo aconteceu de maneira espontânea.

— A verdade é que foi tudo improvisado, porque eu estava aí no Brasil e fui para visitar e falei: 'por que não gravar um pouco aqui?' Gostei muito de toda a vibe da gente, de ver as favelas também. Foi um orgulho enorme estar aí no Brasil, um país tão grande, com gente tão boa. E espero lançar mais música, porque já muita gente está reclamando e tenho que trabalhar nisso e criar algo que supere a música — afirmou.

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Ansu Fati na Rocinha, no Rio de Janeiro, gravando clipe da sua música &quot;Sea como Sea&quot;
Ansu Fati na Rocinha, no Rio de Janeiro, gravando clipe da sua música "Sea como Sea" (Foto: Reprodução/X)

A música, no entanto, aparece como um complemento à rotina dentro de campo, e não como uma mudança de foco. O atacante explicou que encontra no estúdio uma maneira de se afastar por algumas horas da pressão do futebol, além de usar a música como forma de colocar para fora aquilo que sente.

— O meu principal foco é o futebol, mas a música faz parte de mim também, desde criança. Acho que o futebol e a música sempre foram ligados. Estou focado no meu futebol, em treinar duro, mas quando às vezes tenho dia livre, ou tempo livre, tento ir para o estúdio também para desconectar um pouco, expressar o que eu sinto. Isso me ajuda a estar melhor em casa, mais feliz, e poder demonstrar o que eu sou — explicou ao Lance!.

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Veja o clipe de Ansu Fati

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