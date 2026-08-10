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Atlético de Madrid conta com trunfo para manter Julián Álvarez

Clube espanhol busca elevar nível do elenco com contratação de defensor

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 14:19
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Julián Álvarez é marcado por Onyedika em Club Brugge x Atlético de Madrid, pela Champions League
Julián Álvarez é marcado por Onyedika em Club Brugge x Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

O Atlético de Madrid conta com Cuti Romero como um trunfo para convencer Julián Álvarez a seguir na equipe de Diego Simeone. Segundo o "Marca", o clube espanhol segue dando passos para contratar o defensor argentino, que pertence ao Tottenham.

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Nessa janela de transferências, Cuti Romero é tratado como uma prioridade e chegaria para ser titular indiscutível na zaga do Atlético de Madrid. Mas além disso, o jogador poderia atuar como um "pacificador" no caso de Julián Álvarez, que deseja sair da equipe e é alvo de interesse do Barcelona.

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Companheiros de seleção argentina de longa data, Romero e Julián Álvarez possuem uma relação próxima fora dos gramados. Três anos mais velho, o zagueiro possui uma espécie de influência no atacante, e o Atlético de Madrid confia que o defensor um aliado nessa situação.

Além da presença de Cuti Romero no vestiário, o defensor eleva o nível de qualidade do Atlético de Madrid para lutar pelos principais títulos nacionais, mas também pela Champions League. Essa questão pesa na decisão de Julián Álvarez, que sonha em estar em um clube que lhe dê condição de erguer troféus.

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