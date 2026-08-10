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Ronald Araújo é anunciado como novo reforço do Liverpool

Uruguaio chega por empréstimo junto ao Barcelona

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 15:16
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Ronald Araújo com a camisa de número 33 que usará no Liverpool
Ronald Araújo com a camisa de número 33 que usará no Liverpool (Foto: Divulgação)

O zagueiro Ronald Araújo foi anunciado como novo reforço do Liverpool por empréstimo para a próxima temporada. O jogador de 27 anos deixa o Barcelona, e os Reds contam com a opção de compra do defensor no fim de seu contrato.

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No Liverpool, Ronald Araújo vestirá a camisa de número 33 e chega como opção para Iraola, uma vez que pode atuar como zagueiro, mas também como lateral-direito. O uruguaio se mostrou empolgado com a oportunidade de defender o clube inglês e fazer sua estreia na Premier League.

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- Estou muito feliz. Muito empolgado em estar em um clube cheio de história. Ansioso para conhecer meus companheiros, entrar em campo e motivado. Penso que foi uma mudança ideal para mim nessa fase da minha carreira. Era necessário. Quando soube do interesse do Liverpool, tudo aconteceu muito rápido.

Com a saída de Konaté, o Liverpool investe na chegada de um segundo zagueiro para o elenco na temporada. Anteriormente, o clube já havia contratado em definitivo Jacquet, que é uma das promessas do futebol francês e se destacou com a camisa do Rennes no último ano do futebol europeu.

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Ronald Araújo com a camisa do Liverpool em seu anúncio
Ronald Araújo com a camisa do Liverpool em seu anúncio (Foto: Divulgação)
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