Ronald Araújo é anunciado como novo reforço do Liverpool
Uruguaio chega por empréstimo junto ao Barcelona
O zagueiro Ronald Araújo foi anunciado como novo reforço do Liverpool por empréstimo para a próxima temporada. O jogador de 27 anos deixa o Barcelona, e os Reds contam com a opção de compra do defensor no fim de seu contrato.
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No Liverpool, Ronald Araújo vestirá a camisa de número 33 e chega como opção para Iraola, uma vez que pode atuar como zagueiro, mas também como lateral-direito. O uruguaio se mostrou empolgado com a oportunidade de defender o clube inglês e fazer sua estreia na Premier League.
- Estou muito feliz. Muito empolgado em estar em um clube cheio de história. Ansioso para conhecer meus companheiros, entrar em campo e motivado. Penso que foi uma mudança ideal para mim nessa fase da minha carreira. Era necessário. Quando soube do interesse do Liverpool, tudo aconteceu muito rápido.
Com a saída de Konaté, o Liverpool investe na chegada de um segundo zagueiro para o elenco na temporada. Anteriormente, o clube já havia contratado em definitivo Jacquet, que é uma das promessas do futebol francês e se destacou com a camisa do Rennes no último ano do futebol europeu.
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