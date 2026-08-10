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Supercopa da Europa: o que mudou no PSG desta para a disputa anterior

Equipe é praticamente a mesmoa de cerca de um ano atrás

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 17:32
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Marquinhos ergue taça de campeão da Champions League com a equipe do PSG
Marquinhos ergue taça de campeão da Champions League com a equipe do PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O PSG chega à Supercopa da Europa para defender o título com praticamente a mesma equipe que conquistou a Champions League na última temporada. O clube francês enfrenta o Aston Villa nesta quarta-feira (12), na Red Bull Arena, na Áustria, pouco mais de um ano depois de derrotar o Tottenham e levantar a taça pela primeira vez.

Depois de alcançar o topo da Europa, o PSG conseguiu algo ainda mais difícil: permaneceu nele. A equipe repetiu o título da Champions League e chega à nova Supercopa sem ter passado por uma reformulação. A diferença para a decisão anterior está, principalmente, nas experiências vividas pelos jogadores entre uma temporada e outra.

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Luis Enrique segue no comando e inicia sua quarta temporada à frente do PSG. O treinador também mantém boa parte dos jogadores que participaram das duas campanhas que terminaram com o título europeu, entre eles Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, Kvaratskhelia, Dembélé e Doué.

A equipe que enfrentará o Aston Villa terá uma base muito semelhante àquela que disputou a Supercopa de 2025. Marquinhos segue como capitão e uma das referências da defesa, ao lado de Nuno Mendes e Hakimi, enquanto Vitinha continua como uma das principais peças do meio-campo. No setor ofensivo, Kvaratskhelia e Dembélé permanecem entre os protagonistas do time, assim como outros jogadores que fizeram parte da campanha do bicampeonato europeu.

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Essa continuidade também ajuda a entender a diferença entre as duas decisões. Em 2025, o PSG chegou à Supercopa poucos meses depois de conquistar a Champions League pela primeira vez, mas ainda teve o Super Mundial de Clubes como último compromisso antes da abertura da nova temporada. Contra o Tottenham, os franceses saíram atrás por 2 a 0, buscaram o empate e venceram por 4 a 3 nos pênaltis. Agora, a equipe volta à competição com praticamente a mesma base, mas depois de um período em que seus principais jogadores viveram experiências muito diferentes com suas seleções na Copa do Mundo.

PSG conquista a Supercopa da Europa diante do Tottenham em Udine, na Itália (Foto: Franck Fife / AFP)
PSG conquista a Supercopa da Europa diante do Tottenham em Udine, na Itália (Foto: Franck Fife / AFP)

Da derrota no Mundial à Copa do Mundo

A comparação entre as duas edições da Supercopa passa por dois acontecimentos diferentes. Antes da decisão de 2025, o PSG havia disputado o Mundial de Clubes e terminado como vice-campeão após perder a final para o Chelsea. O torneio contou com praticamente todo o elenco e terminou pouco antes da preparação para o duelo com o Tottenham.

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Mesmo depois daquela derrota, o PSG conseguiu reagir rapidamente. Na Supercopa, a equipe voltou a ficar atrás no placar, desta vez por 2 a 0 diante do Tottenham, buscou o empate e venceu nos pênaltis. A sequência mostrou que o revés no Mundial não impediu o time de começar a temporada conquistando outro título.

O contexto antes da grande final contra o Aston Villa é parecido, mas com mudanças sólidas. Entre o fim da última temporada e a disputa da Supercopa, os jogadores tiveram pela frente uma Copa do Mundo, e vários nomes importantes do elenco participaram diretamente da competição.

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Vitinha, João Neves e Nuno Mendes defenderam Portugal no Mundial e estiveram em todos os jogos da seleção. Portugal não conseguiu chegar à disputa pelo título. Com a França, Dembélé, Barcola, Désiré Doué e Zaïre-Emery também encerraram a competição sem a taça, depois de a equipe terminar na quarta colocação.

Marquinhos disputou a Copa como capitão do Brasil, eliminado pela Noruega nas oitavas de final, enquanto Pacho esteve com o Equador no torneio. São experiências diferentes, mas fazem parte do cenário encontrado pelo PSG no retorno à temporada.

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Os desempenhos também não foram iguais. Vitinha terminou a Copa abaixo do que se esperava, enquanto Nuno Mendes e João Neves tiveram rendimento superior ao do companheiro na campanha de Portugal, porém, longe do que se esperava. Pela França, Dembélé foi um dos destaques da seleção, mas terminou o torneio sem o título, assim como Doué, Barcola e Zaïre-Emery, o que por si só, é uma grande decepção, visto que a seleção francesa era uma das grandes favoritas. O único que terminou em alta foi Fabián Ruiz, que voltou ao clube como campeão mundial pela Espanha.

A questão, portanto, não é colocar todo o elenco sob a mesma avaliação, mas entender o que essas experiências podem representar para o início da temporada. Jogadores que terminaram a última campanha como campeões europeus voltaram ao clube depois de objetivos frustrados com suas seleções, enquanto outros tiveram experiências positivas ou ficaram fora da competição.

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Esse cenário pode influenciar a forma como alguns protagonistas encaram o começo do novo ciclo, seja pela necessidade de reagir a uma decepção, seja pela confiança adquirida durante o Mundial. É uma diferença de contexto em relação à Supercopa de 2025, mas não necessariamente uma mudança capaz de alterar o nível do PSG.

A própria temporada passada oferece um exemplo. O clube também chegou à primeira Supercopa depois de sofrer uma derrota importante, no Mundial de Clubes, e conseguiu deixar o resultado para trás rapidamente. Por isso, as frustrações vividas na Copa do Mundo podem até mudar a postura individual de alguns jogadores, mas não há indicação de que tenham afetado a força coletiva do time.

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O que mudou no PSG para a nova Supercopa?

Os primeiros amistosos da nova temporada apresentam um PSG ainda em preparação. A equipe perdeu por 3 a 0 para o Mallorca e empatou com o Manchester United, em partidas nas quais utilizou escalações alternativas. Os resultados, por isso, não são suficientes para estabelecer como o time chegará ao primeiro compromisso oficial.

O PSG perdeu por 3 a 0 para o Mallorca em amistoso de pré-temporada
O PSG perdeu por 3 a 0 para o Mallorca em amistoso de pré-temporada (Foto: JAIME REINA / AFP)

A estrutura, por outro lado, continua praticamente a mesma. Luis Enrique permanece no comando, os principais jogadores seguem no elenco e a equipe que enfrenta o Aston Villa é formada, em grande parte, pelos mesmos atletas que conquistaram a Europa nas duas últimas temporadas.

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A diferença está no que aconteceu com esses jogadores antes do reencontro com a Supercopa. Em 2025, o PSG chegava depois de conquistar a Champions League e de perder o Mundial de Clubes. Agora, o grupo retorna de uma Copa do Mundo em que diferentes jogadores passaram por eliminações, frustrações e resultados abaixo do objetivo de suas seleções.

Isso não significa que o PSG tenha chegado à nova temporada mais fraco. A equipe continua com a mesma base, o mesmo treinador e a mesma estrutura que a levaram ao bicampeonato europeu. A incógnita está em saber como os jogadores que tiveram uma Copa abaixo das expectativas responderão ao retorno ao clube – e se essas experiências terão algum peso em uma equipe que, até aqui, já mostrou capacidade de superar rapidamente uma grande frustração.

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