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Kiryat Shmona, de Talles Costa, avança na Toto Cup

Jogador formado no São Paulo foi contratado nesta temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 11:23
Atualizado há 1 hora
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Jogadores do Kiryat Shmona comemoram classificação na Toto Cup, em Israel
Jogadores do Kiryat Shmona comemoram classificação na Toto Cup, em Israel (Foto: Divulgação)

Com Talles Costa em campo, o Kiryat Shmona venceu o Hapoel Haifa de virada por 3 a 1 e avançou à semifinal da Copa Toto, de Israel. Com o resultado, a equipe do jogador formado na base do São Paulo garantiu 100% de aproveitamento no torneio.

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Aos 24 anos, Talles Costa celebrou a vitória do Kiryat Shmona em busca do título da Copa Toto, uma vez que sua equipe vive um jejum de 14 anos sem erguer um troféu. Contratado pelo clube israelense para a temporada atual, o brasileiro contou detalhes da partida.

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- Foi uma vitória muito importante para a equipe. Nunca é bom ir para o vestiário com a desvantagem, principalmente contra o time que poderia ser o primeiro colocado do nosso grupo. Fiquei feliz quando o professor falou que eu ia entrar, mesmo sabendo da responsabilidade de reverter o resultado. Graças a Deus tudo ocorreu bem e conseguimos nossa vaga na semifinal. Agora, o foco é trabalhar duro para que possamos acabar com esse jejum de 14 anos sem o título da Copa.

A Toto Cup serve como um torneio preparatório para as equipes de Israel. E a forma de disputa é peculiar. O atual campeão da Liga Israelense, no caso o Hapoel Beer Sheva, encarou o atual campeão da Copa de Israel, o Maccabi Tel Aviv, que ficou com uma vaga na semifinal da Toto Cup ao conquistar a Supercopa de Israel. Outro que se garantiu foi o Hapoel Tel Aviv, ao bater o Beitar Jerusalém, os outros dois times do país que jogam eliminatórias de competições europeias e, por este motivo, fazem esse duelo à parte.

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Assim, outros 10 clubes, da primeira e segunda divisões de Israel, foram divididos em dois grupos, em que apenas o primeiro de cada um deles ficaria com as vagas restantes para as semifinais. E foi aí que o Kiryat Shmona brilhou com campanha irretocável pelo Grupo A (4 vitórias em 4 jogos), com Daniel Tenenbaum sofrendo apenas um gol e dando até uma assistência. No Grupo B, a vaga ficou com o Maccabi Netanya.

Contratado pelo Kiryat Shmona, Talles Costa acumula passagens pela Seleção Brasileira Sub-17, onde foi campeão mundial em 2019. Em 2023, o brasileiro deixou o São Paulo para defender o Polissya, da Ucrânia, onde acumulou 45 jogos, quatro assistências e um gol.

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Ex-Flamengo celebra vitória do Kiryat Shmona

Goleiro do Kiryat Shmona, Daniel Tenenbaum explicou a importância da Toto Cup para o início da preparação visando a longa temporada em Israel. O ex-jogador do Flamengo, que está em seu terceiro clube no país, admitiu o desejo de vencer o troféu.

- Realmente, é até um pouco difícil de explicar esse regulamento. É que os quatro melhores times da temporada anterior representam Israel nas competições europeias, e é como se eles fizessem duas quartas de final. E as outras duas vagas nas semifinais são definidas entre essas 10 equipes divididas em dois grupos. A Toto Cup é o terceiro torneio em importância aqui e seria um feito bem legal vencê-lo.

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As semifinais da Toto Cup ficaram definidas da seguinte forma: o Kiryat Shmona encara o Hapoel Tel Aviv no próximo domingo (16), enquanto, na véspera, o Maccabi Tel Aviv enfrenta o Maccabi Netanya.

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