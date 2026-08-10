Clube italiano anuncia contratação de destaque do Chelsea Zagueiro chega do Chelsea por € 36 milhões e assina até 2031

O Como anunciou nesta segunda-feira (10) a contratação de Trevoh Chalobah, zagueiro que pertencia ao Chelsea. O clube italiano desembolsou € 36 milhões pelo defensor, entre valores fixos e variáveis, em mais um investimento de peso nesta janela de transferências. O jogador assinou contrato até 2031.

A chegada de Chalobah era uma das prioridades do Como para a temporada. As negociações com o Chelsea se estenderam por algumas semanas até que as partes chegassem a um acordo pelo defensor inglês.

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Aos 27 anos, Trevoh Chalobah também fez parte da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, convocado como substituto de última hora de Tino Livramento. No Como, o zagueiro terá a missão de fortalecer o sistema defensivo da equipe comandada por Cesc Fàbregas.

Fàbregas destaca importância de Chalobah

O treinador espanhol celebrou a contratação e destacou a experiência acumulada pelo novo reforço do Como.

— Trevoh é uma contratação importante para nós e um jogador que personifica a ambição que temos neste clube. Ele já competiu e venceu no mais alto nível, mas também está ansioso para começar um novo capítulo e continuar a evoluir — afirmou Fàbregas.

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Segundo o comandante, Chalobah reúne características importantes para o projeto do clube italiano, como força, velocidade, personalidade e qualidade técnica na saída de bola.

— Ele traz força, velocidade e personalidade para a defesa, além da qualidade técnica para construir jogadas desde a defesa. Ele é um líder que pode elevar o nível da equipe, e estou muito feliz por ele ter escolhido o Como — completou.

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Chalobah reencontra Fàbregas no Como

A transferência também marca o reencontro entre Chalobah e Cesc Fàbregas. Os dois trabalharam juntos durante a passagem do treinador pelo Chelsea, quando o defensor teve contato com o espanhol no elenco principal.

— Estou entusiasmado e honrado por estar aqui em Como. É um projeto ambicioso e em rápido crescimento, e trabalhar novamente com o treinador Cesc Fàbregas é realmente especial — declarou Chalobah.

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O zagueiro chega para formar dupla no setor defensivo com Jacobo Ramón, em uma das principais apostas do Como para a temporada.

Com a contratação, o clube italiano reforça a estratégia de realizar investimentos expressivos no mercado. O Como já havia desembolsado € 87 milhões nesta janela, consolidando sua ambição de se estabelecer entre os principais projetos do futebol italiano.

Chalobah em anúncio do Como (Foto: Divulgação)

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