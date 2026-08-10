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Clube italiano anuncia contratação de destaque do Chelsea

Zagueiro chega do Chelsea por € 36 milhões e assina até 2031

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 14:07
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Chalobah com uma camisa escrita "COMO"
Chalobah em anúncio do Como (Foto: Divulgação)

O Como anunciou nesta segunda-feira (10) a contratação de Trevoh Chalobah, zagueiro que pertencia ao Chelsea. O clube italiano desembolsou € 36 milhões pelo defensor, entre valores fixos e variáveis, em mais um investimento de peso nesta janela de transferências. O jogador assinou contrato até 2031.

A chegada de Chalobah era uma das prioridades do Como para a temporada. As negociações com o Chelsea se estenderam por algumas semanas até que as partes chegassem a um acordo pelo defensor inglês.

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Aos 27 anos, Trevoh Chalobah também fez parte da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, convocado como substituto de última hora de Tino Livramento. No Como, o zagueiro terá a missão de fortalecer o sistema defensivo da equipe comandada por Cesc Fàbregas.

Fàbregas destaca importância de Chalobah

O treinador espanhol celebrou a contratação e destacou a experiência acumulada pelo novo reforço do Como.

— Trevoh é uma contratação importante para nós e um jogador que personifica a ambição que temos neste clube. Ele já competiu e venceu no mais alto nível, mas também está ansioso para começar um novo capítulo e continuar a evoluir — afirmou Fàbregas.

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Segundo o comandante, Chalobah reúne características importantes para o projeto do clube italiano, como força, velocidade, personalidade e qualidade técnica na saída de bola.

— Ele traz força, velocidade e personalidade para a defesa, além da qualidade técnica para construir jogadas desde a defesa. Ele é um líder que pode elevar o nível da equipe, e estou muito feliz por ele ter escolhido o Como — completou.

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Chalobah reencontra Fàbregas no Como

A transferência também marca o reencontro entre Chalobah e Cesc Fàbregas. Os dois trabalharam juntos durante a passagem do treinador pelo Chelsea, quando o defensor teve contato com o espanhol no elenco principal.

— Estou entusiasmado e honrado por estar aqui em Como. É um projeto ambicioso e em rápido crescimento, e trabalhar novamente com o treinador Cesc Fàbregas é realmente especial — declarou Chalobah.

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O zagueiro chega para formar dupla no setor defensivo com Jacobo Ramón, em uma das principais apostas do Como para a temporada.

Com a contratação, o clube italiano reforça a estratégia de realizar investimentos expressivos no mercado. O Como já havia desembolsado € 87 milhões nesta janela, consolidando sua ambição de se estabelecer entre os principais projetos do futebol italiano.

Foto de anúncio do Chalobah, ele sentado com uma das pernas dobradas
Chalobah em anúncio do Como (Foto: Divulgação)

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