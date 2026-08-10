Ex-Corinthians brilha e mantém 100% do Krasnodar na Rússia
Volante brasileiro deu assistência para gol de empate diante do Spartak Moscou
O Krasnodar manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Russo neste domingo (9). A equipe venceu o Spartak Moscou, terceiro colocado, por 2 a 1, fora de casa, e chegou à terceira vitória consecutiva na competição.
Titular do líder russo, Douglas Augusto, ex-Corinthians e Fluminense, participou diretamente da virada. Aos cinco minutos, após o Spartak abrir o placar logo aos dois, Douglas recebeu e encontrou Lucas Olaza pela esquerda, que finalizou para deixar tudo igual. Ainda na primeira etapa, João Batxi marcou o segundo gol do Krasnodar e garantiu o resultado.
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Douglas Augusto comemora início de temporada
Douglas comemorou a vitória fora de casa e destacou a força do grupo neste início de temporada.
– Fico muito feliz por ter colaborado com esse resultado fora de casa. É muito importante começar um campeonato longo dessa maneira. Foram três vitórias muito batalhadas até o apito final. A equipe está de parabéns pela persistência e tenho certeza de que vamos conquistar grandes coisas nesta temporada – afirmou.
O Krasnodar volta a campo no próximo sábado (15), quando recebe o Akhmat Grozny, atual 14º colocado, pela quarta rodada do Campeonato Russo.
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