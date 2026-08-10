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Barcelona recusa oferta do PSG por herói da Copa do Mundo

Clube catalão achou valor proposto pelos franceses insuficiente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 11:32
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Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres cinenira o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife/AFP)

O Barcelona recusou a primeira oferta do PSG pela contratação de Ferran Torres, herói da Espanha na Copa do Mundo. Segundo o "Mundo Deportivo", o clube francês propôs cerca de 40 milhões de euros (R$ 235 milhões) fixos pela chegada do jogador.

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O Barcelona sabe que Ferran Torres possui um acordo nos termos pessoais para jogar no PSG na próxima temporada. No entanto, o clube catalão não dará o aval para uma transferência sem uma proposta que satisfaça as ambições da entidade.

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A ideia do Barcelona é conseguir 50 milhões de euros (R$ 294 milhões) fixos com a venda de Ferran Torres para o PSG, segundo o "Marca". A expectativa é de que o clube francês realize uma nova proposta nas próximas horas para concretizar a chegada do novo reforço.

Autor do gol do título da final da Copa do Mundo, Ferran Torres deve deixar o Barcelona para ser uma opção no PSG após a saída de Gonçalo Ramos. O espanhol deve lutar por um espaço no time titular, que conta com um trio formado por Doué, Dembélé e Kvaratschelia.

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Espanhol Ferran Torres chuta a bola na partida contra o Uruguai na Copa do Mundo
Ferran Torres em ação pela Espanha contra o Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Carl De Souza/AFP)
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