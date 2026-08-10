Terremoto na Colômbia pode impactar rodada da Libertadores e Sul-Americana
Jogos de Tolima e Santa Fe podem sofrer mudanças em decorrência do terremoto
Dois jogos de competições da Conmebol podem sofrer alterações de data ou local em razão do terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10). Segundo as autoridades locais, o abalo sísmico foi sentido em pelo menos nove departamentos.
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O epicentro foi registrado em San José del Palmar, no oeste colombiano, a uma profundidade de 110 quilômetros, conforme dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A região fica a cerca de 230 quilômetros da capital Bogotá e a 150 quilômetros de Medellín e Cáli.
A agenda do futebol sul-americano prevê para a próxima terça-feira (11) a partida de ida das oitavas de final da Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente Del Valle, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué — município situado a cerca de 120 quilômetros do ponto mais atingido. Pela Copa Sul-Americana, o Estádio El Campín, em Bogotá, está programado para receber o confronto das oitavas de final entre Santa Fe e River Plate na quarta-feira, às 21h30.
Até o momento, a Conmebol não emitiu posicionamento oficial sobre a manutenção ou adiamento das partidas em solo colombiano.
Governo declara emergência
O presidente da Colômbia, Abelardo de La Espriella, declarou que acompanha o trabalho das equipes de contenção de desastres. Levantamento preliminar das autoridades locais confirma mais de 20 mortes em decorrência dos tremores.
— Assumi diretamente a liderança da atenção pela emergência em San José del Palmar (…) Também estarei pessoalmente em Pereira para acompanhar os afetados e verificar a resposta do Governo — declarou o mandatário.
A intensidade do abalo de magnitude 7,4 se aproxima à dos terremotos registrados na Venezuela em junho (com magnitudes de 7,2 e 7,5), evento que resultou em mais de 6 mil mortes no país vizinho.
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