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Terremoto na Colômbia pode impactar rodada da Libertadores e Sul-Americana

Jogos de Tolima e Santa Fe podem sofrer mudanças em decorrência do terremoto

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 13:14
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Terremoto atinge a Colômbia no dia 10 de agosto de 2026
Terremoto atinge a Colômbia (Foto: John BONILLA / AFP)

Dois jogos de competições da Conmebol podem sofrer alterações de data ou local em razão do terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10). Segundo as autoridades locais, o abalo sísmico foi sentido em pelo menos nove departamentos.

O epicentro foi registrado em San José del Palmar, no oeste colombiano, a uma profundidade de 110 quilômetros, conforme dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A região fica a cerca de 230 quilômetros da capital Bogotá e a 150 quilômetros de Medellín e Cáli.

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A agenda do futebol sul-americano prevê para a próxima terça-feira (11) a partida de ida das oitavas de final da Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente Del Valle, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué — município situado a cerca de 120 quilômetros do ponto mais atingido. Pela Copa Sul-Americana, o Estádio El Campín, em Bogotá, está programado para receber o confronto das oitavas de final entre Santa Fe e River Plate na quarta-feira, às 21h30.

Até o momento, a Conmebol não emitiu posicionamento oficial sobre a manutenção ou adiamento das partidas em solo colombiano.

Taças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol (Foto: Daniel Duarte / AFP)
Taças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol (Foto: Daniel Duarte / AFP)

Governo declara emergência


O presidente da Colômbia, Abelardo de La Espriella, declarou que acompanha o trabalho das equipes de contenção de desastres. Levantamento preliminar das autoridades locais confirma mais de 20 mortes em decorrência dos tremores.

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— Assumi diretamente a liderança da atenção pela emergência em San José del Palmar (…) Também estarei pessoalmente em Pereira para acompanhar os afetados e verificar a resposta do Governo — declarou o mandatário.

A intensidade do abalo de magnitude 7,4 se aproxima à dos terremotos registrados na Venezuela em junho (com magnitudes de 7,2 e 7,5), evento que resultou em mais de 6 mil mortes no país vizinho.

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