Manchester City anuncia Enzo Maresca, e técnico é detonado pelo Chelsea Antigo clube de Maresca reage com críticas à sua ida para o City

O Manchester City oficializou a contratação de Enzo Maresca para comandar a equipe a partir da próxima temporada. O anúncio, porém, foi acompanhado por fortes críticas do Chelsea, que tornou público seu descontentamento com a forma como ocorreu a saída do treinador italiano. Aos 46 anos, Maresca chega ao clube de Manchester após meses afastado do futebol, período iniciado na virada do ano, quando sua relação com os londrinos chegou ao ponto de ruptura.

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A ruptura com o Chelsea

A diretoria do Chelsea acusa o técnico de ter quebrado compromissos assumidos com a instituição durante a temporada. Em comunicado, o clube afirmou que a decisão de deixar Stamford Bridge comprometeu o planejamento esportivo e obrigou uma reorganização emergencial da equipe principal. Para concretizar a mudança, o Manchester City precisou desembolsar uma elevada quantia em indenização contratual.

Técnico do Chelsea, Maresca comentou a situação de Enzo Fernández e sua possível ida ao Real Madrid (Foto: Glyn Kirk/AFP)



Em um dos trechos mais contundentes da nota, os dirigentes explicaram o motivo da insatisfação: "Ficou claro para nós que era seu forte desejo suceder a Guardiola e que ele estava totalmente empenhado em buscar essa oportunidade, apesar de estar sob um contrato de longa duração que não lhe permitia rescindir." O Chelsea ainda destacou que a renúncia apresentada por Maresca, em dezembro de 2025, forçou o clube a reformular seus planos de forma imediata.

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A relação entre as partes deteriorou-se ao longo dos últimos meses. Apesar dos títulos conquistados no período, incluindo a Conference League e o Mundial de Clubes, divergências sobre o projeto esportivo ampliaram o desgaste. Segundo o clube londrino, o italiano comunicou seis meses antes sua intenção de assumir o comando do City, objetivo que acabou prevalecendo e culminando na rescisão do vínculo.

Por que o City escolheu Enzo Maresca?

A escolha de Enzo Maresca reflete o desejo do Manchester City de preservar a identidade construída ao longo da era Guardiola. Em vez de iniciar um período de transição, a diretoria optou por um profissional que conhece profundamente a estrutura do clube e compartilha dos princípios que sustentaram os anos de sucesso da equipe.

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Durante sua apresentação, o treinador italiano reconheceu que a intenção do City de manter a mesma filosofia de jogo foi determinante para sua contratação. A confiança em Maresca está diretamente ligada ao seu conhecimento interno do projeto e à capacidade de dar continuidade ao modelo que consolidou o clube entre as principais potências do futebol mundial.

Para os dirigentes, a chegada do italiano representa a oportunidade de assegurar estabilidade e competitividade, sem abrir mão da identidade que marcou a fase mais vitoriosa da história do Manchester City.

Técnico reencontra legado de Guardiola



Maresca foi auxiliar de Pep Guardiola durante o período mais vitorioso da história do Manchester City. Entre junho de 2022 e meados de 2023, o italiano integrou a comissão técnica do treinador espanhol e participou da campanha histórica que culminou na conquista da Tríplice Coroa.

Sua identidade de jogo também foi moldada por experiências no futebol espanhol. Como jogador, atuou por clubes como Sevilla e Málaga. Além disso, trabalhou ao lado de profissionais como Manuel Pellegrini e Willy Caballero, influências que contribuíram para a formação e consolidação de sua visão tática..

Carta na íntegra do Chelsea a Maresca



— O Chelsea FC reconhece que a temporada 2025/26 foi extremamente decepcionante para o Clube e seus torcedores. Um dos principais fatores que contribuíram para isso foi a interrupção causada pelas mudanças que o Clube foi obrigado a fazer no cargo de treinador principal durante o período de Natal. Devido aos acontecimentos recentes, consideramos importante explicar aos nossos torcedores o que aconteceu e por que nosso ex-treinador deixou o Clube em 1º de janeiro de 2026.

No outono do ano passado, o Clube foi informado pelo nosso antigo treinador de que poderia haver uma oportunidade para ele suceder Pep Guardiola no final da temporada. Ficou claro para nós que era seu forte desejo suceder Guardiola e que ele estava totalmente empenhado em buscar essa oportunidade, apesar de estar sob um contrato de longa duração que não lhe permitia rescindir.

Em dezembro de 2025, nosso treinador inesperadamente e abruptamente renunciou ao cargo. Obviamente, nos sentimos decepcionados, pois acreditávamos que sua mente e coração estavam focados em outro clube e em outra oportunidade, apesar de ter chegado ao Chelsea apenas um ano antes.

Nenhum clube quer trocar de treinador no meio da temporada. No entanto, diante de sua decisão de não continuar cumprindo suas responsabilidades até o final da temporada, o Clube não teve outra escolha a não ser proteger nossos jogadores, nossos torcedores e o escudo, e aceitar sua renúncia.

Nessas circunstâncias e considerando o respeito mútuo entre os clubes, um acordo confidencial foi firmado com o Manchester City, que inclui o pagamento de uma indenização. Um acordo confidencial também foi firmado com o antigo treinador, pelo qual ele pagará uma indenização.

Olhando para a próxima temporada, em Xabi Alonso, temos um treinador com uma mente futebolística excepcional e um profissional da mais alta integridade. Ele possui todos os atributos para entregar o sucesso que os torcedores do clube merecem e esperam — disse o Chelsea.

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