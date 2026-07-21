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Gigantes da Premier League buscam contratação de meia inglês

Alex Scott desperta interesse de Arsenal, Chelsea e Manchester United após temporada de destaque

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 11:31
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Alex Scott em ação pelo Bournemouth
Alex Scott em ação pelo Bournemouth (Foto: Reprodução / X @afcbournemouth)

O meia Alex Scott recusou a proposta de renovação de contrato do Bournemouth e aumentou as especulações sobre uma possível transferência nesta janela de transferências. Arsenal, Chelsea e Manchester United aparecem como os principais interessados na contratação do jogador de 26 anos.

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    Apesar da negativa do atleta, o Bournemouth não pretende negociá-lo neste momento e espera contar com o inglês na próxima temporada, mesmo que ele permaneça com os dois anos restantes de contrato.

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    Bournemouth mantém posição

    Segundo a "Sky Sports", o Bournemouth apresentou diversas propostas de renovação desde o fim da última temporada, mas Scott indicou que não pretende aceitar um novo vínculo neste momento. O clube inglês, no entanto, segue firme na decisão de manter o jogador e já recusou consultas de Arsenal, Chelsea e Manchester United.

    Além dos três gigantes da Premier League, outras equipes também monitoram a situação do meio-campista. Ainda assim, a diretoria do Bournemouth considera Scott peça importante do elenco e trabalha para manter seus principais jogadores, estratégia que também envolve Junior Kroupi e o brasileiro Rayan, ambos alvos de outras equipes.

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    Alex Scott em ação pelo Bournemouth
    Alex Scott em ação pelo Bournemouth (Foto: Reprodução / X @afcbournemouth)

    Destaque da Premier League

    Alex Scott chega valorizado após uma temporada de destaque pelo Bournemouth. O meia quase integrou a convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, com o técnico Thomas Tuchel afirmando que o jogador ficou muito próximo de entrar na lista final.

    Conhecido como "Guernsey Grealish", Scott se destacou pelos números defensivos e pela capacidade de conduzir a bola. Um dos momentos marcantes da temporada foi o gol da vitória sobre o Arsenal, no Emirates Stadium, em abril. O desempenho reforçou o interesse dos principais clubes ingleses, que seguem atentos à situação do atleta para esta janela de transferências.

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    Alex Scott em ação pelo Inglaterra
    Alex Scott em ação pelo Inglaterra (Foto: Reprodução / X @afcbournemouth)

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