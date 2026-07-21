Gigantes da Premier League buscam contratação de meia inglês Alex Scott desperta interesse de Arsenal, Chelsea e Manchester United após temporada de destaque

O meia Alex Scott recusou a proposta de renovação de contrato do Bournemouth e aumentou as especulações sobre uma possível transferência nesta janela de transferências. Arsenal, Chelsea e Manchester United aparecem como os principais interessados na contratação do jogador de 26 anos.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Apesar da negativa do atleta, o Bournemouth não pretende negociá-lo neste momento e espera contar com o inglês na próxima temporada, mesmo que ele permaneça com os dois anos restantes de contrato.

continua após a publicidade

Bournemouth mantém posição

Segundo a "Sky Sports", o Bournemouth apresentou diversas propostas de renovação desde o fim da última temporada, mas Scott indicou que não pretende aceitar um novo vínculo neste momento. O clube inglês, no entanto, segue firme na decisão de manter o jogador e já recusou consultas de Arsenal, Chelsea e Manchester United.

Além dos três gigantes da Premier League, outras equipes também monitoram a situação do meio-campista. Ainda assim, a diretoria do Bournemouth considera Scott peça importante do elenco e trabalha para manter seus principais jogadores, estratégia que também envolve Junior Kroupi e o brasileiro Rayan, ambos alvos de outras equipes.

continua após a publicidade

Alex Scott em ação pelo Bournemouth (Foto: Reprodução / X @afcbournemouth)

Destaque da Premier League

Alex Scott chega valorizado após uma temporada de destaque pelo Bournemouth. O meia quase integrou a convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, com o técnico Thomas Tuchel afirmando que o jogador ficou muito próximo de entrar na lista final.

Conhecido como "Guernsey Grealish", Scott se destacou pelos números defensivos e pela capacidade de conduzir a bola. Um dos momentos marcantes da temporada foi o gol da vitória sobre o Arsenal, no Emirates Stadium, em abril. O desempenho reforçou o interesse dos principais clubes ingleses, que seguem atentos à situação do atleta para esta janela de transferências.

continua após a publicidade

Alex Scott em ação pelo Inglaterra (Foto: Reprodução / X @afcbournemouth)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade