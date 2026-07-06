AO VIVO: Assista ao duelo entre Portugal e Espanha com o Lance!TV Duelo é válido pela fase de oitavas de final da Copa do Mundo

Nesta segunda-feira (6), Portugal e Espanha se enfrentam às 16h (de Brasília), pela fase de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

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Direto da redação do Lance!, João Vidal e Thales Teixeira vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 15h30 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

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⚽ Portugal x Espanha: como chegam as equipes?

Portugal teve dificuldades severas na fase de grupos e ficou apenas em segundo no grupo K. Foram dois empates, diante da República Democrática do Congo e da Colômbia, e uma vitória, sobre o Uzbequistão, com dois de Cristiano Ronaldo. O camisa 7 voltou a marcar nos 16 avos, diante da Croácia: após os Ardentes saírem na frente com Perisic, o astro marcou de pênalti para empatar o duelo, e Gonçalo Ramos fez, de cabeça, o gol da classificação lusitana.

Já a Espanha, embora tenha pontuado mais, faz um Mundial que deixa a impressão, até aqui, de que pode mais. Na fase de grupos, estreou sendo surpreendida pela guerreira seleção de Cabo Verde na chave H, empatando sem gols; depois, acordou, com Lamine Yamal de volta ao time titular após lesão ainda pelo Barcelona, e bateu Arábia Saudita e Uruguai. Nos 16 avos, controlou o jogo e superou a Áustria para avançar sem sustos à fase seguinte.

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Vale lembrar que, na final da Nations League de 2024/25, o duelo ibérico aconteceu justamente na final. E, na ocasião, quem levou a melhor foi Portugal. A Fúria esteve em vantagem duas vezes, com gols de Zubimendi e Oyarzabal, mas Nuno Mendes e o próprio Ronaldo marcaram para a reação. Nos pênaltis, Morata parou em Diogo Costa, desperdiçou a única cobrança que não encontrou o caminho nas redes, e viu Rúben Neves converter a última batida e levar a Seleção das Quinas ao topo do futebol europeu.

Portugal e Espanha revivem final da Nations na Copa do Mundo; assista ao vivo com o Lance!TV (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

A bola rola para Portugal e Espanha às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, Texas (EUA), pela oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrenta o vencedor de Estados Unidos x Bélgica, que acontece também nesta segunda, mas no Lumen Field, em Seattle.

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