AO VIVO: Assista à coletiva e ao treino de Portugal Seleção das Quinas se prepara para segunda rodada da Copa do Mundo, diante do Uzbequistão

Neste sábado (20), a seleção de Portugal faz mais um treino em preparação para enfrentar o Uzbequistão, pela segunda rodada do grupo K da Copa do Mundo de 2026. E você vai poder acompanhar os detalhes de parte da atividade ao vivo no Lance!TV. Clique AQUI para assistir.

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Além da sessão no gramado em Palm Beach, um dos jogadores concederá entrevista coletiva nas instalações lusitanas, e você também verá todas as perguntas e respostas em nosso canal.

🤯 Treino de Portugal acontece após problemas dentro e fora de campo

O treino e a coletiva vêm mediante a um momento de críticas em relação à equipe comandada por Roberto Martínez. Na estreia, Portugal amargou um empate com RD Congo por 1 a 1. Depois de sair na frente do marcador com João Neves, a equipe viu Yoane Wissa deixar tudo igual ainda na primeira etapa e teve dificuldades para furar o bloqueio africano, com Cristiano Ronaldo anulado.

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A crise na seleção aumentou também fora de campo. Em entrevista, o próprio João Neves, ao ser perguntado sobre Ronaldo, rasgou elogios, mas foi sincero e disse que o astro de 41 anos "não é diferente dos outros", o que gerou fortes reclamações de torcedores e fãs do camisa 7.

Por isso, o confronto com o Uzbequistão ganha caráter de decisão. Em seu primeiro jogo, os uzbeques foram derrotados pela Colômbia e ocupam a última colocação da chave, necessitando desesperadamente da vitória para ter boas condições de avançar.

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Cristiano Ronaldo em treino com a seleção de Portugal (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

A bola rola para o duelo entre Portugal e Uzbequistão na terça-feira (23), às 14h (de Brasília), no Reliant Stadium, em Houston (EUA). Colômbia x RD Congo, o outro jogo da rodada no grupo, acontece mais tarde, às 23h, no Estádio Akron, em Guadalajara (MEX).

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