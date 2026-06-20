logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

AO VIVO: Assista à coletiva e ao treino de Portugal

Seleção das Quinas se prepara para segunda rodada da Copa do Mundo, diante do Uzbequistão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 09:00
Favorite o Lance! no Google

Neste sábado (20), a seleção de Portugal faz mais um treino em preparação para enfrentar o Uzbequistão, pela segunda rodada do grupo K da Copa do Mundo de 2026. E você vai poder acompanhar os detalhes de parte da atividade ao vivo no Lance!TV. Clique AQUI para assistir.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Quem são os craques do Haiti? Conheça os principais nomes da seleção que enfrenta o Brasil

    Copa do Mundo
    Há 13 horas
  • Lance!

    Pochettino compara torcida dos EUA à da Argentina após classificação: ‘Estamos nos igualando’

    Copa do Mundo
    Há 11 horas
  • Guardiola acompanha Escócia x Marrocos — Foto: Reprodução / CazeTV

    Novo treinador? Guardiola acompanha jogo de seleção na Copa do Mundo e aumenta especulação

    Copa do Mundo
    Há 12 horas

    • ➡️ Vini Jr supera Ronaldinho Gaúcho com gol e assistência na vitória do Brasil sobre o Haiti

    Além da sessão no gramado em Palm Beach, um dos jogadores concederá entrevista coletiva nas instalações lusitanas, e você também verá todas as perguntas e respostas em nosso canal.

    🤯 Treino de Portugal acontece após problemas dentro e fora de campo

    O treino e a coletiva vêm mediante a um momento de críticas em relação à equipe comandada por Roberto Martínez. Na estreia, Portugal amargou um empate com RD Congo por 1 a 1. Depois de sair na frente do marcador com João Neves, a equipe viu Yoane Wissa deixar tudo igual ainda na primeira etapa e teve dificuldades para furar o bloqueio africano, com Cristiano Ronaldo anulado.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A crise na seleção aumentou também fora de campo. Em entrevista, o próprio João Neves, ao ser perguntado sobre Ronaldo, rasgou elogios, mas foi sincero e disse que o astro de 41 anos "não é diferente dos outros", o que gerou fortes reclamações de torcedores e fãs do camisa 7.

    Por isso, o confronto com o Uzbequistão ganha caráter de decisão. Em seu primeiro jogo, os uzbeques foram derrotados pela Colômbia e ocupam a última colocação da chave, necessitando desesperadamente da vitória para ter boas condições de avançar.

    continua após a publicidade
    Cristiano Ronaldo em treino com a seleção de Portugal
    Cristiano Ronaldo em treino com a seleção de Portugal (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

    A bola rola para o duelo entre Portugal e Uzbequistão na terça-feira (23), às 14h (de Brasília), no Reliant Stadium, em Houston (EUA). Colômbia x RD Congo, o outro jogo da rodada no grupo, acontece mais tarde, às 23h, no Estádio Akron, em Guadalajara (MEX).

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6)Há 2 minutos
    Copa do MundoVini Jr é sincero sobre nova posição com Ancelotti: 'Não gosto tanto'Há 2 horas
    Copa do MundoMarrocos mostra que sucesso em Copa não foi 'ao acaso' e impõe pressão no BrasilHá 2 horas
    Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (20/06/2026)Há 3 horas
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do MundoOasis na Copa? Kane se emociona com música que uniu torcida e jogadoresHá 3 horas
    elenco alemanha copa do mundo
    Copa do MundoCosta do Marfim impõe desafio à Alemanha, que tenta espantar trauma na CopaHá 3 horas

    Mais LANCE!

    Holanda tenta se recuperar e enfrenta poder ofensivo bilionário da Suécia (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Holanda tenta parar dupla bilionária da Suécia após estreia amarga na Copa
    Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Resultados do dia: veja os placares do 10º dia da Copa do Mundo
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Turquia decepciona e se torna a segunda eliminada da Copa do Mundo
    Paraguai Copa do Mundo
    Com gol relâmpago, Paraguai vence e elimina a Turquia da Copa do Mundo
    Cria da base do Vasco marca gol em Copa do Mundo na partida entre Turquia e Paraguai
    Vini Jr revela temor por lesão de Raphinha: 'A mesma da última vez'
    Dupla de Flamengo e Fluminense deve ser titular pelo Uruguai na Copa
    Dê suas notas: Marrocos supera Escócia com gol de algoz do Brasil
    Ismael Kone deixa o campo do jogo entre Canadá e Catar de maca, na Copa do Mundo
    Koné passa por cirurgia após grave lesão e está fora da Copa do Mundo
    Marrocos vence a Escócia pelo grupo do Brasil e encaminha vaga ao mata-mata da Copa
    Pochettino compara torcida dos EUA à da Argentina após classificação: 'Estamos nos igualando'
    Guardiola acompanha Escócia x Marrocos — Foto: Reprodução / CazeTV
    Novo treinador? Guardiola acompanha jogo de seleção na Copa do Mundo e aumenta especulação
    Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Astro da Inglaterra deve iniciar no banco contra Gana por lesão