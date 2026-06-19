Vini Jr supera Ronaldinho Gaúcho com gol e assistência na vitória do Brasil sobre o Haiti Jogador marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Haiti

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. O grande protagonista do confronto foi o atacante Vini Jr, que marcou um gol e distribuiu uma assistência, atingindo uma marca expressiva em sua carreira. Com o tento anotado hoje, o camisa 7 chegou ao seu terceiro gol em Mundiais, superando oficialmente a quantidade de gols de Ronaldinho Gaúcho pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

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Gol de Vini Jr contra o Haiti pela Seleção Brasileira (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Vini Jr. já havia igualado a marca de Ronaldinho, que possui dois gols no torneio, na estreia desta edição, quando balançou as redes no empate contra o Marrocos. Agora, ao superar o "Bruxo", o atacante do Real Madrid supera o ex-atacante do Barcelona, que disputou duas Copas.

Desde 2023, nenhum jogador teve mais participações diretas em gols pelo selecionado nacional do que Vini Jr, que agora acumula mais de 15 participações em gols pela seleção. Além disso, o craque recentemente completou a marca de 50 jogos vestindo a amarelinha, vivendo o que ele mesmo define como o momento mais especial de sua carreira.

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Vinicius Junior. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

A vitória brasileira foi fundamental para se chegar bem na briga pela classificação. No outro jogo da chave, Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0, com um gol marcado logo no primeiro minuto de jogo. Com esses resultados, tanto Brasil quanto Marrocos somam 4 pontos na tabela, mas os brasileiros levam vantagem e ocupam o primeiro lugar do grupo devido ao melhor saldo de gols, impulsionado pelo placar elástico contra os haitianos.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, dia 24 de junho, para enfrentar a Escócia na última rodada da fase de grupos. A Seleção precisa de um resultado positivo para garantir não apenas a classificação para as oitavas de final, mas também a manutenção do primeiro lugar, o que teoricamente garante um chaveamento mais favorável na fase eliminatória. Enquanto os brasileiros buscam confirmar o favoritismo, a Escócia tentará se recuperar após a derrota para os marroquinos.

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