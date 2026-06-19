Quem são os craques do Haiti? Conheça os principais nomes da seleção que enfrenta o Brasil Jean-Ricner Bellegarde e Wilson Isidor lideram a equipe

O Haiti encara o Brasil nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, apostando em um elenco que mistura jogadores experientes e atletas que atuam nas principais ligas da Europa. Entre os destaques estão o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland. Além deles, o veterano Duckens Nazon segue como uma das principais referências ofensivas da equipe.

continua após a publicidade

➡️O que muda para o Brasil se perder para o Haiti? Veja os cenários

Jean-Ricner Bellegarde

Nascido na França e de ascendência haitiana, Jean-Ricner Bellegarde passou pelas seleções de base francesas antes de optar por defender o Haiti. O meia estreou pela seleção caribenha em setembro de 2025 e rapidamente assumiu papel de protagonista, herdando inclusive a camisa 10 para a Copa do Mundo.

Jogador do Wolverhampton, Bellegarde se destaca pela versatilidade no meio-campo, podendo atuar como volante, meia central ou mais avançado. Na temporada 2025/26, disputou 31 partidas pelo clube inglês, marcou um gol e deu uma assistência.

continua após a publicidade

Seu melhor desempenho recente aconteceu em 2024/25, quando participou de 39 jogos, anotou dois gols e distribuiu sete assistências. Na temporada anterior (2023/24), entrou em campo 29 vezes, marcou quatro gols e deu três passes para gol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Wilson Isidor

Outro nome de peso é Wilson Isidor. Também nascido na França, o atacante concluiu o processo para defender o Haiti em março deste ano e estreou pela seleção pouco antes da Copa do Mundo. A mudança de nacionalidade esportiva fortaleceu o setor ofensivo dos Grenadiers.

continua após a publicidade

Centroavante do Sunderland, Isidor foi um dos destaques da equipe inglesa nas últimas temporadas. Em 2025/26, disputou 39 partidas e marcou seis gols. Já em 2024/25 viveu seu melhor momento recente, com 15 gols e duas assistências em 53 jogos.

Wilson Isidor (nº 18), do Haiti, aplaude os torcedores após a derrota de sua equipe por 1 a 0 na partida contra a Escócia pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Boston Stadium, em Foxborough, Massachusetts (Foto: Justin Setterfield / Getty Images via Afp)

Duckens Nazon

Embora Bellegarde e Isidor sejam os nomes mais conhecidos do elenco atual, o principal ídolo da seleção segue sendo Duckens Nazon. O atacante é o maior artilheiro da história do Haiti, com 44 gols pela seleção, e foi decisivo na campanha que garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Experiente, Nazon chega ao Mundial como uma das principais lideranças do grupo e segue sendo a principal referência ofensiva da equipe.

🔥SUPERODD 16x no Brasil: Vini Jr marcar 1 gol com Odd 16.00 - apenas contas novas na Esportivabet

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.