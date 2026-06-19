logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem são os craques do Haiti? Conheça os principais nomes da seleção que enfrenta o Brasil

Jean-Ricner Bellegarde e Wilson Isidor lideram a equipe

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 21:00
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
John McGinn (nº 07), da Escócia, disputa a bola com Jean-Ricner Bellegarde (nº 10), do Haiti, em lance do jogo entre Haiti e Escócia pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Boston Stadium, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images)
John McGinn (nº 07), da Escócia, disputa a bola com Jean-Ricner Bellegarde (nº 10), do Haiti, em lance do jogo entre Haiti e Escócia pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Boston Stadium, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images)

O Haiti encara o Brasil nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, apostando em um elenco que mistura jogadores experientes e atletas que atuam nas principais ligas da Europa. Entre os destaques estão o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland. Além deles, o veterano Duckens Nazon segue como uma das principais referências ofensivas da equipe.

continua após a publicidade
  • Onde fica o Haiti? (Foto: Divulgação)

    Onde fica o Haiti? Seleção joga contra o Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Casemiro comemorando gol no amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Reprodução/X)

    O que muda para o Brasil se perder para o Haiti? Veja os cenários

    Copa do Mundo
    Há 5 horas
  • Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo

    Endrick é a solução para a Seleção? Colunistas opinam antes de Brasil x Haiti

    Seleção Brasileira
    Há 4 horas

    • ➡️O que muda para o Brasil se perder para o Haiti? Veja os cenários

    Jean-Ricner Bellegarde

    Nascido na França e de ascendência haitiana, Jean-Ricner Bellegarde passou pelas seleções de base francesas antes de optar por defender o Haiti. O meia estreou pela seleção caribenha em setembro de 2025 e rapidamente assumiu papel de protagonista, herdando inclusive a camisa 10 para a Copa do Mundo.

    Jogador do Wolverhampton, Bellegarde se destaca pela versatilidade no meio-campo, podendo atuar como volante, meia central ou mais avançado. Na temporada 2025/26, disputou 31 partidas pelo clube inglês, marcou um gol e deu uma assistência.

    continua após a publicidade

    Seu melhor desempenho recente aconteceu em 2024/25, quando participou de 39 jogos, anotou dois gols e distribuiu sete assistências. Na temporada anterior (2023/24), entrou em campo 29 vezes, marcou quatro gols e deu três passes para gol.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Wilson Isidor

    Outro nome de peso é Wilson Isidor. Também nascido na França, o atacante concluiu o processo para defender o Haiti em março deste ano e estreou pela seleção pouco antes da Copa do Mundo. A mudança de nacionalidade esportiva fortaleceu o setor ofensivo dos Grenadiers.

    continua após a publicidade

    Centroavante do Sunderland, Isidor foi um dos destaques da equipe inglesa nas últimas temporadas. Em 2025/26, disputou 39 partidas e marcou seis gols. Já em 2024/25 viveu seu melhor momento recente, com 15 gols e duas assistências em 53 jogos.

    Wilson Isidor (nº 18), do Haiti, aplaude os torcedores após a derrota de sua equipe por 1 a 0 na partida contra a Escócia pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Boston Stadium, em Foxborough, Massachusetts (Foto: Justin Setterfield / Getty Images via Afp)

    Duckens Nazon

    Embora Bellegarde e Isidor sejam os nomes mais conhecidos do elenco atual, o principal ídolo da seleção segue sendo Duckens Nazon. O atacante é o maior artilheiro da história do Haiti, com 44 gols pela seleção, e foi decisivo na campanha que garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

    Experiente, Nazon chega ao Mundial como uma das principais lideranças do grupo e segue sendo a principal referência ofensiva da equipe.

    🔥SUPERODD 16x no Brasil: Vini Jr marcar 1 gol com Odd 16.00 - apenas contas novas na Esportivabet
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoMarrocos vence Escócia pelo grupo do Brasil e encaminha vaga ao mata-mata da CopaHá 2 minutos
    Equador e Curaçao se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)
    Onde AssistirEquador x Curaçao: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 2 minutos
    Endrick ao lado de Neymar no empate da Seleção Brasileira com Marrocos (Foto: Reprodução)
    Seleção BrasileiraBrasil x Haiti: Neymar e Endrick vão jogar hoje?Há 6 minutos
    Copa do MundoPochettino compara torcida dos EUA à da Argentina após classificação: 'Estamos nos igualando'Há 11 minutos
    Fernanda Gentil, Romário e Chico Moedas durante a transmissão do pré-jogo entre Brasil e Haiti. (Foto: Reproduçã)
    Fora de CampoRomário dispara contra mudanças de Ancelotti para Brasil x Haiti ao vivo: 'Não adianta'Há 14 minutos
    Cristiano Ronaldo e Georgina
    Fora de CampoEsposa de Cristiano Ronaldo sobe o tom e debocha de jogador de PortugalHá 19 minutos

    Mais LANCE!

    Muricy Ramalho cobra Ancelotti antes de Brasil x Haiti: 'Nunca vi'
    Guardiola acompanha Escócia x Marrocos — Foto: Reprodução / CazeTV
    Novo treinador? Guardiola acompanha jogo de seleção na Copa do Mundo e aumenta especulação
    Ancelotti concede entrevista à CazéTV
    Ancelotti garante Brasil ofensivo contra o Haiti: 'Pressão alta'
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Escalação do Brasil para enfrentar o Haiti repercute: 'Não aprende'
    Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Marquinhos revela estratégia da Seleção Brasileira para enfrentar o Haiti
    Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Astro da Inglaterra deve iniciar no banco contra Gana por lesão
    Vendedor, que acertou placar de Brasil x Marrocos, palpita em jogo contra Haiti
    Léo Pereira e Karoline Lima
    Karoline Lima faz homenagem a Léo Pereira em Brasil x Haiti: 'Assumiu'
    Dunga detona declaração de líder da Seleção Brasileira: 'Inadmissível'
    Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Brasil x Haiti: entenda a mudança de horário e o primeiro jogo em hora 'quebrada' na Copa
    Carlo Ancelotti olha para cima durante jogo entre Brasil e Marrocos
    Escalação: com mudanças, Ancelotti confirma Brasil que encara o Haiti
    Neymar e Endrick estão entre novos brasileiros do álbum da Copa; saiba como comprar
    Onde fica o Haiti? (Foto: Divulgação)
    Onde fica o Haiti? Seleção joga contra o Brasil na Copa do Mundo