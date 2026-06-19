Pochettino compara torcida dos EUA à da Argentina após classificação: 'Estamos nos igualando' A seleção norte-americana se classificou com uma rodada de antecedência na Copa

A classificação dos Estados Unidos para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026 também teve gosto especial para Mauricio Pochettino fora das quatro linhas. Após a vitória por 2 a 0 sobre a Austrália, nesta sexta-feira (19), o treinador elogiou o apoio dos torcedores norte-americanos e chegou a compará-los aos fãs de sua terra natal, a Argentina.

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O técnico foi ovacionado pelos presentes no estádio após o apito final e ouviu seu nome ser cantado pelas arquibancadas. Questionado sobre a festa da torcida, Pochettino destacou o crescimento da cultura do futebol nos Estados Unidos e afirmou que o ambiente já se aproxima do que está acostumado a ver entre os argentinos.

— Temos torcedores incríveis, e acho que estamos nos igualando à Argentina. Nossa torcida é fantástica. Estou muito feliz por eles — declarou o treinador à Fox Sports Americana.

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Dentro de campo, os norte-americanos fizeram valer o favoritismo e garantiram vaga no mata-mata do Mundial com uma atuação segura. Os gols da vitória foram marcados por Burgess, contra, e Alex Freeman.

Pochettino também comemorou o desempenho da equipe diante dos australianos e ressaltou a dificuldade do confronto, que já considerava um dos mais complicados da chave desde a realização do sorteio.

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— Acho que foi um jogo fantástico. Fizemos um primeiro tempo muito bom e conseguimos dominar a partida. É uma equipe muito forte. Quando o sorteio foi realizado, em dezembro, eu já pensava que este seria um confronto realmente difícil. A forma como jogamos foi incrível — afirmou.

Contratado em setembro de 2024 para comandar a seleção dos Estados Unidos, o argentino soma 16 vitórias em 29 partidas à frente da equipe. Agora, já classificado, o time busca confirmar a liderança do grupo na última rodada da fase de grupos.

Time dos EUA comemora classificação na Copa do Mundo (Emilee Chinn /Getty Images/AFP)

Próximo jogo dos EUA na Copa do Mundo

O próximo compromisso dos norte-americanos será diante da Turquia, no dia 25 de junho, às 23h (de Brasília), no So-Fi Stadium, em Los Angeles. Uma vitória pode consolidar a campanha dos anfitriões como uma das mais consistentes da primeira fase da Copa do Mundo.

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