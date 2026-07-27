Chelsea busca contratação de dois veteranos ingleses no mercado
Clube investe em veteranos na janela de transferências
O Chelsea busca as contratações do meia Jordan Henderson e do atacante Danny Welbeck na janela de transferências. O entendimento do clube inglês é de que é preciso reforçar e dar profundidade de elenco nos dois setores do campo.
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Ídolo do Liverpool, Henderson está sem contrato após ter defendido o Brentford na última temporada. O volante de 36 anos se recupera de uma lesão no braço sofrida durante a Copa do Mundo, e o Chelsea é o líder na corrida pelo jogador, que também está na mira de outros dois clubes da Premier League, segundo o jornalista Fabrizio Romano.
Por outro lado, o Chelsea enxerga Danny Welbeck como um reserva sólido no ataque e busca um acordo com o Brighton, com quem tem contrato até junho de 2027, segundo o "Daily Mail". Os clubes estão otimistas com um negócio para que o atacante de 35 anos defenda a equipe londrina na próxima temporada.
No Chelsea, Henderson chegaria para ser opção no meio de campo em caso de ausências de Caicedo ou Enzo Fernández. No ataque, Welbeck seria o reserva de João Pedro, enquanto Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha não estão nos planos do clube para a próxima temporada.
Essas movimentações também representam uma mudança no perfil de contratações do Chelsea com a chegada de Xabi Alonso. Enquanto o clube londrino investiu em diversas promessas nos últimos anos, a equipe foca em jogadores experientes após as contratações de Morgan Rogers e Marco Palestra.
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