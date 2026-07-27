logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Chelsea busca contratação de dois veteranos ingleses no mercado

Clube investe em veteranos na janela de transferências

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 14:47
Favorite o Lance! no Google
Jordan Henderson e Jude Bellingham sorriem durante treino da Inglaterra na Copa do Mundo
Jordan Henderson e Jude Bellingham sorriem durante treino da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs/AFP)

O Chelsea busca as contratações do meia Jordan Henderson e do atacante Danny Welbeck na janela de transferências. O entendimento do clube inglês é de que é preciso reforçar e dar profundidade de elenco nos dois setores do campo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ídolo do Liverpool, Henderson está sem contrato após ter defendido o Brentford na última temporada. O volante de 36 anos se recupera de uma lesão no braço sofrida durante a Copa do Mundo, e o Chelsea é o líder na corrida pelo jogador, que também está na mira de outros dois clubes da Premier League, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Por outro lado, o Chelsea enxerga Danny Welbeck como um reserva sólido no ataque e busca um acordo com o Brighton, com quem tem contrato até junho de 2027, segundo o "Daily Mail". Os clubes estão otimistas com um negócio para que o atacante de 35 anos defenda a equipe londrina na próxima temporada.

continua após a publicidade

No Chelsea, Henderson chegaria para ser opção no meio de campo em caso de ausências de Caicedo ou Enzo Fernández. No ataque, Welbeck seria o reserva de João Pedro, enquanto Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha não estão nos planos do clube para a próxima temporada.

Essas movimentações também representam uma mudança no perfil de contratações do Chelsea com a chegada de Xabi Alonso. Enquanto o clube londrino investiu em diversas promessas nos últimos anos, a equipe foca em jogadores experientes após as contratações de Morgan Rogers e Marco Palestra.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Welbeck comemora gol marcado pelo Brighton sobre o Manchester United com os braços abertos
Welbeck comemora gol marcado pelo Brighton sobre o Manchester United com os braços abertos (Foto: Peter Powell/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Souza atuando pelo Tottenham, da Inglaterra. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Santos

Benfica faz proposta milionária por Souza; saiba quanto Santos pode lucrar

Há 11 minutos
Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League

Futebol Internacional

Gabriel Jesus mira recordes históricos na Premier League pelo Arsenal; entenda

Há 36 minutos
Cristiano Ronaldo se lamenta durante Al-Nassr x Gamba Osaka, pela ACL Two

Futebol Internacional

Al-Nassr vive crise financeira e tem dívida de mais de R$ 1 bilhão, diz jornal

Há 50 minutos
Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League

Futebol Internacional

Barcelona faz consulta por atacante do Bournemouth após impasse por Álvarez

Há 2 horas
Harry Kane levanta troféu da Bundesliga com o Bayern, o primeiro título da sua carreira

Futebol Internacional

Quando fecha o mercado da Bundesliga 2026/27? Veja a data da janela de transferências

Há 2 horas
Vini Jr comemora gol do Real Madrid sobre o Manchester City, na Champions League

Futebol Internacional

Entenda a situação de Vini Jr, que pode deixar o Real Madrid após oito anos

Há 2 horas
Mais LANCE!
VIni Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Ingleses reagem a interesse do Arsenal em Vini Jr: 'Mal podemos esperar'

Árbitro da final da Copa do Mundo, Slavko Vincic cumprimenta Infantino e Trump após a decisão vencida pela Espanha

Árbitro da final da Copa do Mundo anuncia aposentadoria

Vini Jr em entrevista coletiva antes de Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Arsenal mira recorde salarial para tirar Vini Jr do Real Madrid

Trump e Infantino se cumprimetam ao lado do troféu da Copa do Mundo, que será erguido por Espanha ou Argentina

OPINIÃO: Com respaldo pago por subserviência, Infantino quer uma Fifa inquestionável

Andrea Pirlo à beira do campo durante seu trabalho como técnico da Juventus

Veto a Pirlo por contrato com casa de apostas russa provoca crise na Itália

Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

Em carta, Infantino rebate críticas à Fifa: 'Ódio e boatos falsos'

Yan Diomandé correndo com a bola pela Costa do Marfim

Com futuro de Vini Jr indefinido, Real Madrid fecha com sensação da Copa

Barcola, um dos destaques do PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Sem intenção de renovar com PSG, Barcola é disputado por gigantes no mercado

Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano

Italianos reagem à expulsão de Wesley, ex-Flamengo, em amistoso: 'Absurdo'

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Richarlison marca e mais: brasileiros se destacam em amistosos internacionais

Premier League - Taça

Quando volta a Premier League? Veja a data de início da temporada 2026/27

Andrea Pirlo à beira do campo durante seu trabalho como técnico da Juventus

Envolvimento de Pirlo com casa de apostas russa pode reverter acordo com a Itália

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final

PSG disputa contratação de Rodri com o Real Madrid, diz jornal