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Barcelona faz consulta por atacante do Bournemouth após impasse por Álvarez

Eli Junior Kroupi recebeu contato do Barcelona, diz jornalista

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 12:36
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Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League
Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

O Barcelona já trabalha com alternativas para reforçar o ataque caso não consiga contratar Julián Álvarez. Diante da resistência do Atlético de Madrid em negociar o atacante argentino, o clube catalão colocou o francês Eli Junior Kroupi, do Bournemouth, entre os principais nomes da lista. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o time de Hansi Flick já teria sondado o atleta.

As conversas por Álvarez esfriaram após o Atlético adotar uma postura irredutível. Sem perspectiva de acordo entre os rivais espanhóis, Kroupi passou a ser visto como uma alternativa mais acessível. O atacante de 20 anos é avaliado em cerca de 41 milhões de euros (R$ 240 milhões) e também está no radar do Paris Saint-Germain.

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Um dos destaques do Bournemouth na temporada, Kroupi chegou ao 11º gol na Premier League na partida contra o Leeds United
Destaque do Bournemouth na última temporada, Kroupi (Foto: Reprodução / X)

Situação da 'primeira opção' do culés

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, a diretoria do Atlético de Madrid definiu apenas dois cenários para o futuro de Julián Álvarez.

O primeiro é a permanência do atacante até o fim do contrato, válido até 2030. A multa rescisória está fixada em 490 milhões de euros, e o clube espera que o argentino reconquiste a confiança da torcida após declarar o desejo de atuar pelo Barcelona.

A segunda possibilidade é negociar o jogador com clubes do exterior, especialmente da Inglaterra ou da França. Uma transferência para o Barcelona, no entanto, está descartada. Segundo a publicação, os dirigentes não pretendem abrir negociações com o rival, independentemente dos valores oferecidos.

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Kroupi pode ser a solução

O camisa 22 foi um dos destaques do Bournemouth na temporada e formou uma das principais duplas ofensivas da equipe ao lado do brasileiro Rayan, revelado pelo Vasco.

Os dois tiveram papel importante na campanha que levou o clube à sexta colocação da Premier League 2025/26.

Individualmente, Kroupi marcou 13 gols em 33 partidas, sendo titular em 21 delas, e somou 1.683 minutos em campo, consolidando-se como uma das revelações da competição.

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Disputa entre seleções

A evolução do atacante também despertou interesse fora dos clubes. No início do ano, o técnico Roberto Martínez revelou ter conversado com o estafe do jogador para convencê-lo a defender Portugal na Copa do Mundo de 2026. Kroupi tinha direito à nacionalidade portuguesa por parte da família materna e também podia representar a Costa do Marfim pelo lado paterno.

Apesar do assédio, o atacante decidiu seguir o projeto da França, seleção que representa desde as categorias de base. Embora não tenha sido convocado por Didier Deschamps para o Mundial, Kroupi é apontado como um dos nomes cotados para integrar o novo ciclo da equipe francesa sob o comando de Zinedine Zidane.

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