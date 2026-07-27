Quando fecha o mercado da Premier League 2026/27? Veja a data da janela de transferências
Mercado de verão na Inglaterra começou em junho e será encerrado em 1º de setembro
A janela de transferências de verão da Premier League foi aberta oficialmente em 15 de junho de 2026. Desde então, os clubes das duas divisões podem registrar contratações e saídas de jogadores para a temporada 2026/27, em um mercado marcado pela realização da Copa do Mundo durante o período de negociações.
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Quando fecha a janela?
O mercado de verão será encerrado às 23h (horário de Brasília) da terça-feira, 1º de setembro. Após esse horário, os clubes ainda terão um período de tolerância de duas horas para concluir negociações, desde que toda a documentação necessária tenha sido enviada dentro do prazo estabelecido.
Embora alguns acordos tenham sido fechados antes da abertura oficial da janela, eles só puderam ser registrados a partir de 15 de junho. Casos de jogadores que atuaram por empréstimo na última temporada e tinham opção de compra também passaram a ser oficializados durante esse período.
Diferença para outras ligas
As principais ligas europeias seguem calendários semelhantes, mas com pequenas diferenças. A LaLiga, da Espanha, e a Serie A, da Itália, também encerram suas janelas em 1º de setembro, enquanto Bundesliga e Ligue 1 fecham um dia antes, em 31 de agosto. Com isso, clubes ingleses ainda podem contratar atletas dessas competições até o fim do mercado, enquanto equipes alemãs e francesas ficam impedidas de registrar novos jogadores após o fechamento de suas janelas.
Já mercados como a Eredivisie, da Holanda, e a MLS permanecem abertos até 2 de setembro. Na Turquia, o prazo vai até 4 de setembro, enquanto a Liga Profissional Saudita terá sua janela aberta até 12 de outubro.
Janela de janeiro e início da temporada
A Premier League também confirmou as datas da janela de transferências de inverno de 2027. O mercado será aberto em 1º de janeiro e encerrado em 1º de fevereiro, também às 23h (horário britânico). A temporada 2026/27 da Premier League terá início no dia 22 de agosto.
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