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Entenda a situação de Vini Jr, que pode deixar o Real Madrid após oito anos

Atacante brasileiro está na mira do Arsenal, da Inglaterra

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 11:51
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Vini Jr comemora gol do Real Madrid sobre o Manchester City, na Champions League
Vini Jr comemora gol do Real Madrid sobre o Manchester City, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Com um ano de contrato com o Real Madrid, Vini Jr segue com o futuro indefinido em meio ao interesse do Arsenal no brasileiro. Nesse momento, o atacante está treinando no Brasil antes de se reapresentar ao clube espanhol na pré-temporada.

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Apesar da proximidade do fim do contrato, Vini Jr não tem conversas em andamento por uma renovação com o Real Madrid. Há meses, o diálogo segue travado e o jogador nunca demonstrou pressa por um acordo que valorizasse tudo o que fez pela equipe merengue nos últimos anos.

Por outro lado, o Arsenal, que surge como principal interessado no passe de Vini Jr, não formalizou uma proposta oficial ao Real Madrid. Segundo a imprensa inglesa, os Gunners estudam uma solução, mas também nem apresentaram uma oferta ao entorno do jogador.

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Nesse cenário, o Real Madrid corre o risco de perder um ativo valioso de graça em 2027 caso as conversas por uma renovação sigam emperradas. Diante disso, o clube tem a possibilidade de vender Vini Jr, principalmente após o acerto com Yan Diomande, que também atua pelo lado esquerdo do ataque.

Oficialmente, o Real Madrid se recusa a comentar sobre a situação de Vini Jr, mas não diz que o jogador é intransferível, o que abre margem para a interpretação de que o clube estaria disposto a fazer negócio pelo brasileiro. No entanto, não há ofertas na mesa de Florentino Pérez.

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Por que Vini Jr faz sentido ao Arsenal?

Atual campeão inglês, o Arsenal se apresenta como o maior interessado na contratação de Vini Jr na atual janela de transferências. O clube busca se reforçar para lutar pelo inédito título da Champions League após bater na trave e ser derrotado nos pênaltis para o PSG na decisão de 2025/2026.

Nessa janela, o Arsenal perdeu Leandro Trossard do elenco após a transferência do belga para o Besiktas. Além dele, Gabriel Martinelli tem contrato até junho de 2027 e não tem sua permanência garantida na próxima temporada.

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No entanto, o Arsenal também é vinculado a outros jogadores, como Bruno Guimarães e Julián Álvarez. Uma operação envolvendo Vini Jr não seria barata, além do custo que o clube vai ter com o salário do brasileiro, que espera ser valorizado no mercado.

Ainda assim, Vini Jr vem se tornando uma alternativa de impacto para chegar, ser titular e desequilibrar a Premier League. Além disso, o Arsenal já "perdeu" Morgan Rogers para o Chelsea, enquanto Bradley Barcola dá preferência ao Liverpool no mercado.

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Vini Jr comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, pela La Liga
Vini Jr comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
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