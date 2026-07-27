Gabriel Jesus mira recordes históricos na Premier League pelo Arsenal; entenda Brasileiro teve passagem vitoriosa pelo Manchester City na Premier League

A temporada 2026/27 pode marcar um novo capítulo na carreira de Gabriel Jesus. Mantido no elenco do Arsenal, atual campeão da Premier League, o atacante brasileiro inicia o calendário com a possibilidade de alcançar feitos inéditos entre os jogadores do Brasil que passaram pelo futebol inglês.

Além de buscar defender o título nacional conquistado na última temporada e voltar a disputar a Champions League, o camisa 9 está próximo de assumir a liderança em duas estatísticas históricas envolvendo brasileiros na Premier League: número de gols e de títulos conquistados.

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Gabriel Jesus está perto de artilharia

Atualmente, Gabriel Jesus é o segundo brasileiro com mais gols na história da Premier League. O atacante soma 79 gols em 243 partidas, apenas três a menos que Roberto Firmino, que encerrou sua trajetória no campeonato inglês com 82 gols em 256 jogos pelo Liverpool.

Caso mantenha uma média semelhante à das últimas temporadas, o atacante do Arsenal tem boas chances de assumir a liderança ainda nos primeiros meses da competição.

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Brasileiro também pode igualar Ederson em títulos

A disputa por outro recorde também promete movimentar a temporada. Gabriel Jesus conquistou cinco títulos da Premier League ao longo da carreira: quatro pelo Manchester City e um pelo Arsenal na última edição.

O único brasileiro à frente é o goleiro Ederson, dono de seis conquistas com o Manchester City. Se o Arsenal voltar a levantar a taça em 2026/27, Gabriel igualará a marca do companheiro de Seleção.

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Números reforçam importância de Gabriel Jesus

Desde que chegou ao futebol inglês, em 2017, Gabriel Jesus acumula números expressivos. Ao todo, são 126 gols e 67 assistências em 358 partidas disputadas entre Manchester City e Arsenal, média superior a uma participação direta em gol a cada dois jogos.

Pelo clube londrino, o atacante já contribuiu com 31 gols e 22 assistências, consolidando-se como uma das principais peças do setor ofensivo.

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Desempenho pela Seleção Brasileira

O bom rendimento na Inglaterra também se refletiu nas convocações para a Seleção Brasileira. Entre os jogadores em atividade, Gabriel Jesus é o quarto maior artilheiro do Brasil, com 19 gols em 64 partidas.

Além dos gols, o atacante distribuiu 13 assistências com a camisa da Seleção, alcançando média de 0,50 participações diretas em gols por jogo.

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Arsenal terá sequência de amistosos antes da Premier League

Antes da estreia oficial na Premier League, marcada para 21 de agosto, diante do Coventry City, o Arsenal fará uma série de compromissos preparatórios. O primeiro deles acontece no sábado (1º), contra o Girona.

Na sequência, os Gunners ainda enfrentam Betis e Como em amistosos, disputam a Copa Emirates contra o Borussia Dortmund e decidem a Supercopa da Inglaterra diante do Manchester City.

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Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal na Copa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK / AFP)

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