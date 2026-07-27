Gabriel Jesus mira recordes históricos na Premier League pelo Arsenal; entenda
Brasileiro teve passagem vitoriosa pelo Manchester City na Premier League
A temporada 2026/27 pode marcar um novo capítulo na carreira de Gabriel Jesus. Mantido no elenco do Arsenal, atual campeão da Premier League, o atacante brasileiro inicia o calendário com a possibilidade de alcançar feitos inéditos entre os jogadores do Brasil que passaram pelo futebol inglês.
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Além de buscar defender o título nacional conquistado na última temporada e voltar a disputar a Champions League, o camisa 9 está próximo de assumir a liderança em duas estatísticas históricas envolvendo brasileiros na Premier League: número de gols e de títulos conquistados.
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Gabriel Jesus está perto de artilharia
Atualmente, Gabriel Jesus é o segundo brasileiro com mais gols na história da Premier League. O atacante soma 79 gols em 243 partidas, apenas três a menos que Roberto Firmino, que encerrou sua trajetória no campeonato inglês com 82 gols em 256 jogos pelo Liverpool.
Caso mantenha uma média semelhante à das últimas temporadas, o atacante do Arsenal tem boas chances de assumir a liderança ainda nos primeiros meses da competição.
Brasileiro também pode igualar Ederson em títulos
A disputa por outro recorde também promete movimentar a temporada. Gabriel Jesus conquistou cinco títulos da Premier League ao longo da carreira: quatro pelo Manchester City e um pelo Arsenal na última edição.
O único brasileiro à frente é o goleiro Ederson, dono de seis conquistas com o Manchester City. Se o Arsenal voltar a levantar a taça em 2026/27, Gabriel igualará a marca do companheiro de Seleção.
Números reforçam importância de Gabriel Jesus
Desde que chegou ao futebol inglês, em 2017, Gabriel Jesus acumula números expressivos. Ao todo, são 126 gols e 67 assistências em 358 partidas disputadas entre Manchester City e Arsenal, média superior a uma participação direta em gol a cada dois jogos.
Pelo clube londrino, o atacante já contribuiu com 31 gols e 22 assistências, consolidando-se como uma das principais peças do setor ofensivo.
Desempenho pela Seleção Brasileira
O bom rendimento na Inglaterra também se refletiu nas convocações para a Seleção Brasileira. Entre os jogadores em atividade, Gabriel Jesus é o quarto maior artilheiro do Brasil, com 19 gols em 64 partidas.
Além dos gols, o atacante distribuiu 13 assistências com a camisa da Seleção, alcançando média de 0,50 participações diretas em gols por jogo.
Arsenal terá sequência de amistosos antes da Premier League
Antes da estreia oficial na Premier League, marcada para 21 de agosto, diante do Coventry City, o Arsenal fará uma série de compromissos preparatórios. O primeiro deles acontece no sábado (1º), contra o Girona.
Na sequência, os Gunners ainda enfrentam Betis e Como em amistosos, disputam a Copa Emirates contra o Borussia Dortmund e decidem a Supercopa da Inglaterra diante do Manchester City.
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