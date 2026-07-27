logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Reforço do Real Madrid, Diomandé já esteve na mira do Barcelona

Jogador de 19 anos foi destaque da Costa do Marfim na Copa do Mundo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 17:35
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google

O Real Madrid está prestes a anunciar uma das maiores contratações desta janela de transferências. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atacante Yan Diomandé, de 19 anos, acertou sua ida ao clube merengue após um acordo com o RB Leipzig, mas, antes de vestir branco, o jovem marfinense esteve no radar do maior rival.

Meses antes de o Real Madrid entrar na disputa, o Barcelona monitorou a situação do ponta e buscou informações sobre uma possível contratação. No entanto, o clube catalão desistiu do negócio após receber uma resposta considerada definitiva do RB Leipzig.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Barcelona esbarrou na pedida do RB Leipzig

Segundo o jornal Mundo Deportivo, dirigentes do Barcelona aproveitaram o bom relacionamento com o RB Leipzig, construído após a negociação por Dani Olmo, para consultar as condições de uma eventual transferência de Yan Diomandé.

Na época, o clube alemão deixou claro que não pretendia negociar um dos principais talentos de seu elenco, a menos que recebesse uma proposta considerada irrecusável. Internamente, o Leipzig já avaliava o jogador em mais de 100 milhões de euros, cifra considerada inviável para a realidade financeira do Barcelona.

continua após a publicidade

Diante desse cenário, a diretoria catalã mudou os planos e concentrou esforços em outros alvos para o ataque.

Hansi Flick priorizou outro reforço

Mesmo após reuniões com representantes de Diomandé em abril e maio do ano passado, o Barcelona entendeu que a negociação seria financeiramente impossível.

Enquanto o marfinense brilhava na Bundesliga, com 13 gols e 10 assistências em 36 partidas, o clube optou por investir em Anthony Gordon, contratação que atendeu ao pedido do técnico Hansi Flick.

continua após a publicidade

Real Madrid atravessou concorrência de gigantes

Após despertar interesse de Barcelona e Atlético de Madrid, Yan Diomandé também recebeu propostas de clubes da Premier League e da Ligue 1. O Paris Saint-Germain, inclusive, chegou a um acordo verbal com o atacante, mas não conseguiu avançar nas negociações com o RB Leipzig.

Foi então que o Real Madrid entrou na disputa e apresentou uma oferta considerada decisiva. Segundo Fabrizio Romano, o acordo entre os clubes está fechado, e o atacante viajará à capital espanhola para assinar contrato até junho de 2031.

continua após a publicidade

Embora os valores oficiais ainda não tenham sido divulgados, veículos da imprensa europeia apontam que a negociação pode ultrapassar 120 milhões de euros, superando a proposta inicial de 90 milhões de euros e transformando Diomandé em uma das contratações mais caras da história do futebol espanhol.

Yan Diomande disputa bola com jogador da Alemanha
Yan Diomandé em ação contra a Alemanha na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Dibu Martínez pula para fazer defesa em cobrança de falta de Sidny Cabral em Argentina x Cabo Verde, na Copa do Mundo

Futebol Internacional

Enquete Lance!: Gol de Sidny foi o mais bonito da Copa do Mundo? Vote!

Há 38 minutos
troféu premier league

Futebol Internacional

Quando fecha o mercado da Premier League 2026/27? Veja a data da janela de transferências

Há 41 minutos
Mesmo com pedido de torcedores, Real Madrid não se manifestou sobre possível saída do atleta (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

Futebol Internacional

Enquete Lance!: Vini Jr deve trocar o Real Madrid pela Premier League? Vote!

Há 1 hora
Goleiro Vozinha falando com a imprensa antes da Legends Cup da Copa do Mundo de 2026.

Lance! Negócios

Vozinha valoriza 900% e receberá valor considerado alto no Colo-Colo

Há 1 hora
Taça da Libertadores

Libertadores

Conmebol anuncia patch especial para campeões da Libertadores

Há 1 hora
Leonardo e Maldini em coletiva de apresentação na Federação Italiana

Futebol Internacional

Crise na Itália: Maldini e Leonardo pedem demissão duas semanas após contratação

Há 2 horas
Mais LANCE!
Divulgação música copa do mundo feminina sub-20

Fifa divulga música oficial da Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026; veja grupos do torneio

Thiago Motta durante a vitória da Juventus por 3x2 sobre o RB Leipzig

Técnico brasileiro é cotado para assumir a Itália após polêmica com Pirlo

Cristian Romero em lance em que se lesionou em Sunderland x Tottenham, pela Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Regra contra cera de goleiros será testada no futebol inglês

Jordan Henderson e Jude Bellingham sorriem durante treino da Inglaterra na Copa do Mundo

Chelsea busca contratação de dois veteranos ingleses no mercado

Souza atuando pelo Tottenham, da Inglaterra. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Benfica faz proposta milionária por Souza; saiba quanto Santos pode lucrar

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League

Gabriel Jesus mira recordes históricos na Premier League pelo Arsenal; entenda

Cristiano Ronaldo se lamenta durante Al-Nassr x Gamba Osaka, pela ACL Two

Al-Nassr vive crise financeira e tem dívida de mais de R$ 1 bilhão, diz jornal

Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League

Barcelona faz consulta por atacante do Bournemouth após impasse por Álvarez

Harry Kane levanta troféu da Bundesliga com o Bayern, o primeiro título da sua carreira

Quando fecha o mercado da Bundesliga 2026/27? Veja a data da janela de transferências

Vini Jr comemora gol do Real Madrid sobre o Manchester City, na Champions League

Entenda a situação de Vini Jr, que pode deixar o Real Madrid após oito anos

VIni Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Ingleses reagem a interesse do Arsenal em Vini Jr: 'Mal podemos esperar'

Árbitro da final da Copa do Mundo, Slavko Vincic cumprimenta Infantino e Trump após a decisão vencida pela Espanha

Árbitro da final da Copa do Mundo anuncia aposentadoria

Vini Jr em entrevista coletiva antes de Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Arsenal mira recorde salarial para tirar Vini Jr do Real Madrid