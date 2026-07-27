Reforço do Real Madrid, Diomandé já esteve na mira do Barcelona
Jogador de 19 anos foi destaque da Costa do Marfim na Copa do Mundo
O Real Madrid está prestes a anunciar uma das maiores contratações desta janela de transferências. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atacante Yan Diomandé, de 19 anos, acertou sua ida ao clube merengue após um acordo com o RB Leipzig, mas, antes de vestir branco, o jovem marfinense esteve no radar do maior rival.
Enquete Lance!: Gol de Sidny foi o mais bonito da Copa do Mundo? Vote!
Quando fecha o mercado da Premier League 2026/27? Veja a data da janela de transferências
Meses antes de o Real Madrid entrar na disputa, o Barcelona monitorou a situação do ponta e buscou informações sobre uma possível contratação. No entanto, o clube catalão desistiu do negócio após receber uma resposta considerada definitiva do RB Leipzig.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Barcelona esbarrou na pedida do RB Leipzig
Segundo o jornal Mundo Deportivo, dirigentes do Barcelona aproveitaram o bom relacionamento com o RB Leipzig, construído após a negociação por Dani Olmo, para consultar as condições de uma eventual transferência de Yan Diomandé.
Na época, o clube alemão deixou claro que não pretendia negociar um dos principais talentos de seu elenco, a menos que recebesse uma proposta considerada irrecusável. Internamente, o Leipzig já avaliava o jogador em mais de 100 milhões de euros, cifra considerada inviável para a realidade financeira do Barcelona.
Diante desse cenário, a diretoria catalã mudou os planos e concentrou esforços em outros alvos para o ataque.
Hansi Flick priorizou outro reforço
Mesmo após reuniões com representantes de Diomandé em abril e maio do ano passado, o Barcelona entendeu que a negociação seria financeiramente impossível.
Enquanto o marfinense brilhava na Bundesliga, com 13 gols e 10 assistências em 36 partidas, o clube optou por investir em Anthony Gordon, contratação que atendeu ao pedido do técnico Hansi Flick.
Real Madrid atravessou concorrência de gigantes
Após despertar interesse de Barcelona e Atlético de Madrid, Yan Diomandé também recebeu propostas de clubes da Premier League e da Ligue 1. O Paris Saint-Germain, inclusive, chegou a um acordo verbal com o atacante, mas não conseguiu avançar nas negociações com o RB Leipzig.
Foi então que o Real Madrid entrou na disputa e apresentou uma oferta considerada decisiva. Segundo Fabrizio Romano, o acordo entre os clubes está fechado, e o atacante viajará à capital espanhola para assinar contrato até junho de 2031.
Embora os valores oficiais ainda não tenham sido divulgados, veículos da imprensa europeia apontam que a negociação pode ultrapassar 120 milhões de euros, superando a proposta inicial de 90 milhões de euros e transformando Diomandé em uma das contratações mais caras da história do futebol espanhol.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Futebol Internacional
Enquete Lance!: Gol de Sidny foi o mais bonito da Copa do Mundo? Vote!Há 38 minutos
Futebol Internacional
Quando fecha o mercado da Premier League 2026/27? Veja a data da janela de transferênciasHá 41 minutos
Futebol Internacional
Enquete Lance!: Vini Jr deve trocar o Real Madrid pela Premier League? Vote!Há 1 hora
Lance! Negócios
Vozinha valoriza 900% e receberá valor considerado alto no Colo-ColoHá 1 hora
Libertadores
Conmebol anuncia patch especial para campeões da LibertadoresHá 1 hora
Futebol Internacional
Crise na Itália: Maldini e Leonardo pedem demissão duas semanas após contrataçãoHá 2 horas
Mais LANCE!