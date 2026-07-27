Reforço do Real Madrid, Diomandé já esteve na mira do Barcelona Jogador de 19 anos foi destaque da Costa do Marfim na Copa do Mundo

O Real Madrid está prestes a anunciar uma das maiores contratações desta janela de transferências. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atacante Yan Diomandé, de 19 anos, acertou sua ida ao clube merengue após um acordo com o RB Leipzig, mas, antes de vestir branco, o jovem marfinense esteve no radar do maior rival.

Meses antes de o Real Madrid entrar na disputa, o Barcelona monitorou a situação do ponta e buscou informações sobre uma possível contratação. No entanto, o clube catalão desistiu do negócio após receber uma resposta considerada definitiva do RB Leipzig.

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Barcelona esbarrou na pedida do RB Leipzig

Segundo o jornal Mundo Deportivo, dirigentes do Barcelona aproveitaram o bom relacionamento com o RB Leipzig, construído após a negociação por Dani Olmo, para consultar as condições de uma eventual transferência de Yan Diomandé.

Na época, o clube alemão deixou claro que não pretendia negociar um dos principais talentos de seu elenco, a menos que recebesse uma proposta considerada irrecusável. Internamente, o Leipzig já avaliava o jogador em mais de 100 milhões de euros, cifra considerada inviável para a realidade financeira do Barcelona.

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Diante desse cenário, a diretoria catalã mudou os planos e concentrou esforços em outros alvos para o ataque.

Hansi Flick priorizou outro reforço

Mesmo após reuniões com representantes de Diomandé em abril e maio do ano passado, o Barcelona entendeu que a negociação seria financeiramente impossível.

Enquanto o marfinense brilhava na Bundesliga, com 13 gols e 10 assistências em 36 partidas, o clube optou por investir em Anthony Gordon, contratação que atendeu ao pedido do técnico Hansi Flick.

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Real Madrid atravessou concorrência de gigantes

Após despertar interesse de Barcelona e Atlético de Madrid, Yan Diomandé também recebeu propostas de clubes da Premier League e da Ligue 1. O Paris Saint-Germain, inclusive, chegou a um acordo verbal com o atacante, mas não conseguiu avançar nas negociações com o RB Leipzig.

Foi então que o Real Madrid entrou na disputa e apresentou uma oferta considerada decisiva. Segundo Fabrizio Romano, o acordo entre os clubes está fechado, e o atacante viajará à capital espanhola para assinar contrato até junho de 2031.

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Embora os valores oficiais ainda não tenham sido divulgados, veículos da imprensa europeia apontam que a negociação pode ultrapassar 120 milhões de euros, superando a proposta inicial de 90 milhões de euros e transformando Diomandé em uma das contratações mais caras da história do futebol espanhol.

Yan Diomandé em ação contra a Alemanha na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)

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