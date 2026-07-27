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Al-Nassr vive crise financeira e tem dívida de mais de R$ 1 bilhão, diz jornal

Clube tem dívida de mais de um bilhão de reais, segundo jornal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 13:57
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Cristiano Ronaldo se lamenta durante Al-Nassr x Gamba Osaka, pela ACL Two
Cristiano Ronaldo se lamenta durante Al-Nassr x Gamba Osaka, pela ACL Two (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

Atual campeão saudita, o Al-Nassr vive uma grave crise financeira que impede o clube de se movimentar na janela de transferências. Segundo o portal "Al Riyadh", a equipe de Cristiano Ronaldo tem uma dívida na casa dos 213 milhões de dólares (R$ 1 bilhão).

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Em meio a esse cenário, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita proibiu a contratação de jogadores ou treinadores até que o problema seja solucionado. Diante disso, o Al-Nassr não fez nenhuma contratação na janela de transferências, mas emprestou Jhon Durán para o Benfica e perdeu Brozovic e Ghareeb, que estão livres no mercado.

Com o objetivo de resolver os problemas, o PIF deu três soluções para o Al-Nassr dar um fim ao pesadelo financeiro:

  • Limitar os poderes financeiros da atual gestão do clube;
  • Contratar empresas de consultoria financeira para aumentar receita e reduzir custos em busca de uma sustentabilidade econômica;
  • Considerar propostas para vender parte do clube.

O Al-Nassr só estará apto a contratar novas peças para o elenco caso consiga garantir uma liquidez com as receitas do clube. No entanto, os relatos envolvem atraso de pagamentos para os atletas e uma crise que se evidencia às vésperas do início da Saudi Pro League.

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Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até junho de 2027, assim como Sadio Mané, João Félix e Iñigo Martínez, que podem deixar o clube no próximo ano. Por outro lado, o Al-Hilal contratou Summervile do West Ham por mais de 60 milhões de euros (R$ 348 milhões) nos primeiros dias da janela de transferência.

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Cristiano Ronaldo lamenta derrota do Al-Nassr para o Gamba Osaka
Cristiano Ronaldo lamenta derrota do Al-Nassr para o Gamba Osaka (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
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