Quando fecha o mercado da Bundesliga 2026/27? Veja a data da janela de transferências Veja o prazo para registrar reforços no Campeonato Alemão

A temporada 2026/27 da Bundesliga já começou a movimentar o mercado europeu. Enquanto os clubes ajustam seus elencos para a disputa do Campeonato Alemão, da Champions League e da Copa da Alemanha, a janela de transferências segue aberta para negociações e inscrições de novos jogadores.

Com equipes como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Leipzig em busca de reforços, o mercado promete movimentação até o último dia permitido pela Liga Alemã de Futebol (DFL).

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Quando fecha a janela de transferências da Bundesliga 2026?

A janela de transferências de verão da Bundesliga 2026/27 será encerrada em 1º de setembro de 2026. Até essa data, os clubes da primeira e da segunda divisão alemã poderão registrar novos jogadores para a sequência da temporada.

O período de inscrições foi aberto em 30 de junho, permitindo que as equipes oficializassem contratações durante a pré-temporada e nas primeiras rodadas do campeonato.

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Por que a Bundesliga fecha o mercado em setembro?

Assim como acontece nas principais ligas da Europa, a Bundesliga mantém seu calendário de transferências alinhado ao restante do continente. O objetivo é facilitar negociações entre clubes de diferentes países e evitar desequilíbrios durante a temporada.

Com isso, o encerramento da janela acontece praticamente no mesmo período de campeonatos como a Premier League, La Liga, Serie A e Ligue 1, que também concentram suas principais movimentações entre julho e o início de setembro.

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Quando começa a Bundesliga?

A Bundesliga 2026/27 terá início em agosto de 2026, com o jogo de abertura no dia 28, confronto entre o atual campeão Bayern de Munique e Stuttgart.

A Bundesliga mantém seu formato de pontos corridos, com todos os times se enfrentando em jogos de ida e volta, totalizando 34 rodadas. Assim, o torneio permanece na estrutura, iniciando em agosto e finalizando em maio do ano seguinte.

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Kane posa com o troféu de artilheiro da Bundesliga 25/26 pelo Bayern com 36 gols marcados (Foto: Alexandra Beier/AFP)

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