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Enquete Lance!: Vini Jr deve trocar o Real Madrid pela Premier League? Vote!

Clube inglês prepara oferta salarial recorde para tentar contratar o brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 16:34
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Mesmo com pedido de torcedores, Real Madrid não se manifestou sobre possível saída do atleta (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)
Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

O futuro de Vini Jr voltou a movimentar o mercado da bola europeu. Segundo o jornal inglês The Telegraph, o Arsenal prepara uma oferta salarial histórica para convencer o atacante a deixar o Real Madrid e atuar pela Premier League. Enquanto o brasileiro ainda negocia uma possível renovação com o clube espanhol, o interesse dos Gunners aumenta as dúvidas sobre onde o camisa 7 jogará nas próximas temporadas.

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Arsenal prepara salário recorde por Vini Jr

De acordo com o The Telegraph, o Arsenal está disposto a oferecer a Vini Jr o maior contrato da história do clube. Atualmente, o brasileiro recebe cerca de 400 mil libras por semana no Real Madrid, mas os ingleses estudam apresentar uma proposta superior para seduzir o atacante.

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Se o acordo for concretizado nesses moldes, Vini ultrapassaria Mesut Özil, que atualmente detém o maior salário já pago pelos Gunners após renovar seu contrato em 2018.

Apesar do interesse, o veículo inglês destaca que ainda não houve negociações oficiais entre Arsenal e Real Madrid pela transferência.

Renovação com o Real Madrid segue indefinida

O contrato de Vini Jr com o Real Madrid termina em junho de 2027, e as conversas por uma renovação ainda não chegaram a um desfecho.

Segundo o jornal espanhol As, o atacante deseja permanecer no clube, mas busca um novo acordo com salário de aproximadamente 20 milhões de euros líquidos por temporada, além de garantias sobre seu protagonismo no projeto comandado por José Mourinho.

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Ainda conforme a publicação, Vini pretende conversar com a diretoria para entender qual será seu papel no elenco após as recentes movimentações do Real Madrid no mercado, como as chegadas de novos reforços e o interesse em outros grandes nomes do futebol europeu.

Com esse cenário, o Arsenal acompanha de perto a situação e tenta aproveitar a indefinição para levar um dos principais jogadores brasileiros da atualidade para a Premier League.

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O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

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