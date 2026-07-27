Enquete Lance!: Vini Jr deve trocar o Real Madrid pela Premier League? Vote!
Clube inglês prepara oferta salarial recorde para tentar contratar o brasileiro
O futuro de Vini Jr voltou a movimentar o mercado da bola europeu. Segundo o jornal inglês The Telegraph, o Arsenal prepara uma oferta salarial histórica para convencer o atacante a deixar o Real Madrid e atuar pela Premier League. Enquanto o brasileiro ainda negocia uma possível renovação com o clube espanhol, o interesse dos Gunners aumenta as dúvidas sobre onde o camisa 7 jogará nas próximas temporadas.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
E o Lance! quer saber a sua opinião.
Vote:
Arsenal prepara salário recorde por Vini Jr
De acordo com o The Telegraph, o Arsenal está disposto a oferecer a Vini Jr o maior contrato da história do clube. Atualmente, o brasileiro recebe cerca de 400 mil libras por semana no Real Madrid, mas os ingleses estudam apresentar uma proposta superior para seduzir o atacante.
Se o acordo for concretizado nesses moldes, Vini ultrapassaria Mesut Özil, que atualmente detém o maior salário já pago pelos Gunners após renovar seu contrato em 2018.
Apesar do interesse, o veículo inglês destaca que ainda não houve negociações oficiais entre Arsenal e Real Madrid pela transferência.
Renovação com o Real Madrid segue indefinida
O contrato de Vini Jr com o Real Madrid termina em junho de 2027, e as conversas por uma renovação ainda não chegaram a um desfecho.
Segundo o jornal espanhol As, o atacante deseja permanecer no clube, mas busca um novo acordo com salário de aproximadamente 20 milhões de euros líquidos por temporada, além de garantias sobre seu protagonismo no projeto comandado por José Mourinho.
Ainda conforme a publicação, Vini pretende conversar com a diretoria para entender qual será seu papel no elenco após as recentes movimentações do Real Madrid no mercado, como as chegadas de novos reforços e o interesse em outros grandes nomes do futebol europeu.
Com esse cenário, o Arsenal acompanha de perto a situação e tenta aproveitar a indefinição para levar um dos principais jogadores brasileiros da atualidade para a Premier League.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Lance! Negócios
Vozinha valoriza 900% e receberá valor considerado alto no Colo-ColoHá 7 minutos
Libertadores
Conmebol anuncia patch especial para campeões da LibertadoresHá 23 minutos
Futebol Internacional
Crise na Itália: Maldini e Leonardo pedem demissão duas semanas após contrataçãoHá 59 minutos
Futebol Feminino
Fifa divulga música oficial da Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026; veja grupos do torneioHá 1 hora
Futebol Internacional
Técnico brasileiro é cotado para assumir a Itália após polêmica com PirloHá 1 hora
Futebol Internacional
Regra contra cera de goleiros será testada no futebol inglêsHá 1 hora
Mais LANCE!