Regra contra cera de goleiros será testada no futebol inglês Futebol inglês quer reduzir paradas forçadas para troca de informações

Para coibir a perda de tempo no futebol, as principais entidades do esporte na Inglaterra aprovaram um projeto experimental que obriga a saída temporária de um atleta de linha toda vez que o goleiro receber atendimento médico em campo. A medida já tem o aval da Federação Inglesa (FA), Premier League, English Football League, National League e Women's Super League, e aguarda apenas autorização do International Football Association Board (IFAB) para entrar em vigor.

A proposta prevê aplicação imediata no confronto entre Tranmere e Rochdale, pela fase preliminar da Copa da Liga Inglesa, no dia 1º de agosto, caso o IFAB dê o parecer favorável.

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Troféu da Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Mecânica e punição

De acordo com a BBC, pelo regulamento proposto, assim que o árbitro autorizar a entrada do departamento médico para o arqueiro, o treinador terá dez segundos para indicar ao quarto árbitro qual jogador de linha deixará o gramado pelo período de um minuto. Se a comissão técnica não fizer a escolha dentro do limite fixado, o capitão da equipe assume o ônus e cumpre a punição fora das quatro linhas.

Exceções da regra

A obrigatoriedade de retirar um jogador de linha não será aplicada em seis situações específicas:

Cancelamento do atendimento pelo próprio goleiro sem prejuízo ao ritmo da partida; Choque acidental entre o goleiro e um companheiro de equipe; Lesões decorrentes de falta sofrida pelo goleiro; Casos de sangramento; Suspeita ou confirmação de concussão; Lesões graves que resultem em substituição definitiva.

Medida aplicada no Mundial não foi suficiente

A Copa do Mundo testou uma nova regra para reduzir a cera: jogadores atendidos em campo precisaram permanecer um minuto fora da partida. A medida, porém, foi considerada insuficiente pelo futebol inglês, que avalia que treinadores continuaram aproveitando as paralisações provocadas pelos goleiros para repassar orientações às equipes.

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