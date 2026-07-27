Regra contra cera de goleiros será testada no futebol inglês
Futebol inglês quer reduzir paradas forçadas para troca de informações
Para coibir a perda de tempo no futebol, as principais entidades do esporte na Inglaterra aprovaram um projeto experimental que obriga a saída temporária de um atleta de linha toda vez que o goleiro receber atendimento médico em campo. A medida já tem o aval da Federação Inglesa (FA), Premier League, English Football League, National League e Women's Super League, e aguarda apenas autorização do International Football Association Board (IFAB) para entrar em vigor.
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A proposta prevê aplicação imediata no confronto entre Tranmere e Rochdale, pela fase preliminar da Copa da Liga Inglesa, no dia 1º de agosto, caso o IFAB dê o parecer favorável.
Mecânica e punição
De acordo com a BBC, pelo regulamento proposto, assim que o árbitro autorizar a entrada do departamento médico para o arqueiro, o treinador terá dez segundos para indicar ao quarto árbitro qual jogador de linha deixará o gramado pelo período de um minuto. Se a comissão técnica não fizer a escolha dentro do limite fixado, o capitão da equipe assume o ônus e cumpre a punição fora das quatro linhas.
Exceções da regra
A obrigatoriedade de retirar um jogador de linha não será aplicada em seis situações específicas:
- Cancelamento do atendimento pelo próprio goleiro sem prejuízo ao ritmo da partida;
- Choque acidental entre o goleiro e um companheiro de equipe;
- Lesões decorrentes de falta sofrida pelo goleiro;
- Casos de sangramento;
- Suspeita ou confirmação de concussão;
- Lesões graves que resultem em substituição definitiva.
Medida aplicada no Mundial não foi suficiente
A Copa do Mundo testou uma nova regra para reduzir a cera: jogadores atendidos em campo precisaram permanecer um minuto fora da partida. A medida, porém, foi considerada insuficiente pelo futebol inglês, que avalia que treinadores continuaram aproveitando as paralisações provocadas pelos goleiros para repassar orientações às equipes.
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