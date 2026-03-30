Denúncia de racismo no Gre-Nal feminino mobiliza clubes, federação e autoridades; veja posicionamentos

O clássico entre Internacional e Grêmio, válido pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino, terminou com vitória gremista por 2 a 1 dentro de campo, mas ganhou novos contornos fora dele após uma denúncia de racismo registrada no sábado (28), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

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O que aconteceu no Gre-Nal

Segundo comunicado da Federação Gaúcha de Futebol, o caso teria ocorrido na área próxima aos vestiários ao fim da partida, envolvendo um integrante da comitiva do Grêmio e um membro ligado à torcida organizada do Internacional. A entidade informou que acompanha a situação em conjunto com a Odabá - Associação de Afroempreendedorismo e destacou que os envolvidos foram encaminhados à delegacia para apuração.

A denúncia partiu de um integrante da Camisa 12, organizada do Inter, que afirma ter sido alvo de injúria racial durante uma discussão após o Gre-Nal. Em nota, a torcida relatou ter presenciado ofensas verbais de cunho racista atribuídas a Bárbara Fonseca, dirigente gremista, o que motivou o registro de boletim de ocorrência.

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Do outro lado, a executiva do futebol feminino do Grêmio, Bárbara Fonseca, nega as acusações. Em manifestação pública, classificou a denúncia como "inverídica e leviana" e afirmou que testemunhas presentes no local sustentam que não houve qualquer ofensa racial. A dirigente também declarou ter sido alvo de hostilidade por parte de torcedores adversários no momento do episódio.

O Grêmio reforçou a versão apresentada por sua representante, destacando que a colaboradora compareceu espontaneamente à delegacia acompanhada de seu corpo jurídico e de testemunhas. O clube afirma que não houve manifestação de cunho discriminatório e reiterou seu posicionamento institucional contrário a qualquer tipo de preconceito.

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Já o Internacional adotou postura cautelosa, informando que acompanha os desdobramentos do caso e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. O clube também reafirmou seu compromisso no combate à discriminação.

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Veja pronunciamentos na íntegra

Torcida Camisa 12

"Na tarde deste sábado, no estádio do Sesc, estivemos presentes em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, entre Internacional e Grêmio, a qual terminou com vitória da equipe adversária.

Ao final do confronto, presenciamos um episódio lamentável. Ao invés de se limitar à comemoração do resultado, a diretora executiva de futebol da equipe adversária dirigiu-se a um de nossos diretores com as seguintes ofensas: 'sai, filho da put*, macaco, filho da put*'.

Nós, uma torcida com 56 anos de história, sempre nos posicionamos a favor da igualdade e no combate a qualquer tipo de preconceito. Diante disso, repudiamos veementemente o ocorrido e esperamos que as devidas providências sejam tomadas, com a responsabilização dos envolvidos.

NÃO AO PRECONCEITO, NÃO AO RACISMO!"

Internacional

"Diante da denúncia da Camisa 12, de que membros da torcida organizada teriam sido vítimas de episódio de injúria racial cometido por uma profissional do rival após o Gre-Nal feminino disputado na tarde de sábado (28/03), no Sesc Protásio Alves, o Internacional afirma que acompanha com atenção os desdobramentos do caso e se coloca à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações.

Ainda, o Clube do Povo reforça seu compromisso no combate a toda e qualquer forma de discriminação e em defesa de uma sociedade livre de preconceitos."

Bárbara Fonseca (executiva do Grêmio)

"Venho a público manifestar minha tristeza e indignação com o episódio ocorrido ontem (sábado), posteriormente à vitória do Grêmio no clássico Gre-Nal pelo Campeonato Brasileiro Feminino.

Em meio à celebração pelo triunfo e à hostilidade por parte de torcedores adversários fui acusada por um deles, de forma inverídica e leviana, de ter proferido uma injúria racial. O racismo é um crime abominável e não condiz com os valores que defendo, como mulher de origens negras e atuante na luta contra qualquer preconceito, seja no esporte ou em qualquer outro âmbito.

Prontamente os fatos foram esclarecidos com as autoridades, baseados em relatos de testemunhas que estavam presentes no local e atestam que o alegado pelo torcedor adversário não ocorreu. Lamento que isso tenha se dado em meio à alegria de uma vitória dentro de campo e reforço a importância da luta contra o racismo e qualquer tipo de discriminação, em todas as instâncias."

Grêmio

"Após o clássico Grenal deste sábado, 28, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, um episódio envolveu um torcedor rival, que acusa de forma inverídica uma colaboradora do Clube de ter proferido injúrias raciais no momento em que os representantes gremistas eram ofendidos por membros da torcida adversária. A instituição reitera que não houve por parte da funcionária qualquer manifestação nesse sentido e que a situação foi prontamente resolvida junto às autoridades.

A colaboradora compareceu voluntariamente à delegacia, onde esclareceu os fatos amparada por testemunhas que atestam não ter ocorrido qualquer ofensa de cunho racial.

O Grêmio, enquanto Clube de Todos e comprometido com seu papel social, reconhece a importância do combate ao racismo e reafirma sua posição contrária a qualquer tipo de discriminação."

Federação Gaúcha de Futebol (FGF)

"A Federação Gaúcha de Futebol - FGF vem a público comunicar que está atenta à denúncia de racismo ocorrida neste sábado (28), no clássico Gre-Nal feminino, válido pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino A1, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Ao final da partida, um dos líderes da Torcida Camisa 12, do Inter, denunciou caso de racismo envolvendo um membro da comitiva que acompanhava a equipe de futebol feminino do Grêmio, quando a equipe gremista estava entrando no vestiário.

A FGF e a Odabá - Associação de Afroempreendedorismo estão acompanhando os desdobramentos do caso e prestarão todo o suporte e apoio à vítima. Os(as) envolvidos(as) foram conduzidos(as) à delegacia para apuração dos fatos.

Reforçamos nosso compromisso com o enfrentamento ao racismo no futebol e lamentamos que casos como este ainda ocorram em estádios gaúchos. Reiteramos que manifestações criminosas não serão toleradas. Seguimos atuando com seriedade e responsabilidade para garantir que o futebol gaúcho seja um espaço seguro, respeitoso, diverso e saudável para todas as pessoas."