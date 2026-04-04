Após chegada de Jéssica de Lima, Grêmio engata segunda vitória em três jogos
Mosqueteiras venceram Inter e Vitória e empataram com a Ferroviária
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O Grêmio tem se recuperado de um início de Brasileirão Feminino abaixo das expectativas. As Mosqueteiras superaram o Vitória por 3 a 0 nesta sexta (3) e chegaram aos sete pontos, ocupando a 11ª colocação e ficando a dois pontos do G-8.
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Com a recente troca de comando, com a saída de Cyro Leães e a contratação de Jéssica de Lima, o Grêmio reencontrou o caminho das vitórias - são duas nos últimos três jogos (contra Inter e Vitória), além de um empate contra a Ferroviária.
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Diante das adversárias nordestinas, o setor ofensivo fez seu jogo mais eficiente. Além do gol de Yamila Rodríguez, que voltou a ser titular na partida, também brilhou a estrela da defensora Mayerli Rodríguez, responsável por balançar as redes duas vezes.
Próximos desafios do Grêmio
Agora, a equipe usa a Data Fifa para ajustes técnicos, além de aprimorar o entrosamento e o modelo de jogo. O próximo jogo será diante do São Paulo, em Cotia, em 20 de abril, às 19h, e depois enfrenta Bahia e Corinthians.
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Classificação do Brasileirão Feminino
- Corinthians – 13 pontos, saldo de gols +10
- Palmeiras – 13 pontos, saldo de gols +9
- São Paulo – 13 pontos, saldo de gols +5
- Bahia – 12 pontos, saldo de gols +3
- Cruzeiro – 12 pontos, saldo de gols +5
- Flamengo – 12 pontos, saldo de gols +5
- Fluminense – 11 pontos, saldo de gols +2
- Santos – 9 pontos, saldo de gols +2
- Ferroviária – 9 pontos, saldo de gols 0
- Internacional – 8 pontos, saldo de gols +1
- Grêmio – 7 pontos, saldo de gols +1
- Bragantino – 7 pontos, saldo de gols -3
- Mixto-MT – 6 pontos, saldo de gols -3
- Botafogo – 5 pontos, saldo de gols -3
- Atlético-MG – 4 pontos, saldo de gols -2
- Juventude – 4 pontos, saldo de gols -5
- América-MG – 1 ponto, saldo de gols -13
- Vitória – 1 ponto, saldo de gols -14
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