O Grêmio tem se recuperado de um início de Brasileirão Feminino abaixo das expectativas. As Mosqueteiras superaram o Vitória por 3 a 0 nesta sexta (3) e chegaram aos sete pontos, ocupando a 11ª colocação e ficando a dois pontos do G-8.

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Com a recente troca de comando, com a saída de Cyro Leães e a contratação de Jéssica de Lima, o Grêmio reencontrou o caminho das vitórias - são duas nos últimos três jogos (contra Inter e Vitória), além de um empate contra a Ferroviária.

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Diante das adversárias nordestinas, o setor ofensivo fez seu jogo mais eficiente. Além do gol de Yamila Rodríguez, que voltou a ser titular na partida, também brilhou a estrela da defensora Mayerli Rodríguez, responsável por balançar as redes duas vezes.

Próximos desafios do Grêmio

Agora, a equipe usa a Data Fifa para ajustes técnicos, além de aprimorar o entrosamento e o modelo de jogo. O próximo jogo será diante do São Paulo, em Cotia, em 20 de abril, às 19h, e depois enfrenta Bahia e Corinthians.

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Jogadoras do Grêmio comemoram triunfo diante do Vitória no Brasileirão Feminino. (Caroline Motta / Grêmio FBPA)

Classificação do Brasileirão Feminino