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Após chegada de Jéssica de Lima, Grêmio engata segunda vitória em três jogos

Mosqueteiras venceram Inter e Vitória e empataram com a Ferroviária

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/04/2026
06:39
Jéssica de Lima, treinadora, e Andréia Rosa, auxiliar técnica, à beira de campo em Grêmio x Vitória. (Caroline Motta / Grêmio FBPA)
imagem cameraJéssica de Lima, treinadora, e Andréia Rosa, auxiliar técnica, à beira de campo em Grêmio x Vitória. (Caroline Motta / Grêmio FBPA)
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O Grêmio tem se recuperado de um início de Brasileirão Feminino abaixo das expectativas. As Mosqueteiras superaram o Vitória por 3 a 0 nesta sexta (3) e chegaram aos sete pontos, ocupando a 11ª colocação e ficando a dois pontos do G-8.

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Com a recente troca de comando, com a saída de Cyro Leães e a contratação de Jéssica de Lima, o Grêmio reencontrou o caminho das vitórias - são duas nos últimos três jogos (contra Inter e Vitória), além de um empate contra a Ferroviária. 

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Diante das adversárias nordestinas, o setor ofensivo fez seu jogo mais eficiente. Além do gol de Yamila Rodríguez, que voltou a ser titular na partida, também brilhou a estrela da defensora Mayerli Rodríguez, responsável por balançar as redes duas vezes.

Próximos desafios do Grêmio

Agora, a equipe usa a Data Fifa para ajustes técnicos, além de aprimorar o entrosamento e o modelo de jogo. O próximo jogo será diante do São Paulo, em Cotia, em 20 de abril, às 19h, e depois enfrenta Bahia e Corinthians.

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Jogadoras do Grêmio comemoram triunfo diante do Vitória no Brasileirão Feminino. (Caroline Motta / Grêmio FBPA)
Jogadoras do Grêmio comemoram triunfo diante do Vitória no Brasileirão Feminino. (Caroline Motta / Grêmio FBPA)

Classificação do Brasileirão Feminino

    1.
  1. Corinthians – 13 pontos, saldo de gols +10
    2. 2.
  2. Palmeiras – 13 pontos, saldo de gols +9
    3. 3.
  3. São Paulo – 13 pontos, saldo de gols +5
    4. 4.
  4. Bahia – 12 pontos, saldo de gols +3
    5. 5.
  5. Cruzeiro – 12 pontos, saldo de gols +5
    6. 6.
  6. Flamengo – 12 pontos, saldo de gols +5
    7. 7.
  7. Fluminense – 11 pontos, saldo de gols +2
    8. 8.
  8. Santos – 9 pontos, saldo de gols +2
    9. 9.
  9. Ferroviária – 9 pontos, saldo de gols 0
    10. 10.
  10. Internacional – 8 pontos, saldo de gols +1
    11. 11.
  11. Grêmio – 7 pontos, saldo de gols +1
    12. 12.
  12. Bragantino – 7 pontos, saldo de gols -3
    13. 13.
  13. Mixto-MT – 6 pontos, saldo de gols -3
    14. 14.
  14. Botafogo – 5 pontos, saldo de gols -3
    15. 15.
  15. Atlético-MG – 4 pontos, saldo de gols -2
    16. 16.
  16. Juventude – 4 pontos, saldo de gols -5
    17. 17.
  17. América-MG – 1 ponto, saldo de gols -13
    18. 18.
  18. Vitória – 1 ponto, saldo de gols -14

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